不只長輩！年輕人「堅持付現金」1原因　5千人讚：勝過電子支付

▲不少人仍喜歡用現金消費。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

許多人出門不喜歡帶現金在身上，這時信用卡、電子支付就超好用，也省下找錢收錢的麻煩，不過有網友指出，即便現在電子支付很方便，但還是看到許多人喜歡用現金，而且不只長輩，就連年輕人也是，讓他非常驚訝。對此，網友點出「喜歡用現金」的2大原因，不少人都認為，現金更能夠控制個人消費。

有網友在Dcard發文，「為什麼台灣人這麼喜歡付現金？」在便利商店結帳時，看到有人等到櫃檯前才開始翻找錢包，一張一張地數零錢，浪費後方排隊者的時間，「老人就算了，很多年輕人也是，都已經2025年了，為什麼台灣人去便利商店用現金付款的人還這麼多？」

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對此，有網友指出，用現金更有「消費的感覺」，可以控制金錢的使用，「現金比較能控制消費，沒什麼不好，電子支付沒付錢的實感，很容易衝動消費」。該則留言有超過5千名網友點讚，「拿現金1000-2000都會覺得今天有花到錢，先不花了，然後遊戲儲值一單3000跟喝水一樣」、「這是真的，看到錢包裡面的錢一直變少，下次消費前就會先想一想有沒有必要」、「鈔票拿在手上，花掉的時候會很有感」。

還有網友提到，現金支付的優勢還包括應對突發狀況，「最近國外大停電，所有電子支付都無法使用，新聞都有報你沒看嗎？錢拿在手上才是最真實的」、「遇過電腦當機，不能用電子支付，趕時間的話就只能付現金」、「啊我3張卡超商都不支援啊，你去問超商為什麼限制這麼多，明明一樣都是錢好嗎」、「現在其實還是有不少店家只接受現金支付」、「小店只收現金我也沒辦法」。

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