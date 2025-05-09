只能一次領？57歲勞工退休「月領不到1萬」　她搖頭：多182萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）
記者鄺郁庭／綜合報導
勞保舊制的勞工退休時，會面對要「一次領」還是「月領」的選擇。YouTube頻道「勞工朋友的秘書～張秘書」分享一位57歲民眾的案例，原本民眾傾向一次請領退休金，但經過張秘書的計算分析後，若選擇按月領，能多出182萬元。
張秘書提到，這名勞工年資長達35年，且投保薪資長期未超過3萬元。如果該位民眾選擇「一次領」，就得依據最後三年平均投保薪資來計算，並以最高45個基數為限。根據目前基本工資推算，平均投保薪資約為2萬7487元，一次領金額則是2萬7487元×45＝123萬6915元。
但若這位勞工朋友繼續加保至60歲，並選擇提前5年申請「按月領」年金，則可領取的月退金為：2萬8000元×38年×1.55%×0.8＝1萬3194元。以這個金額計算，只需領取約7到8年，也就是活到68歲，就能回本。
張秘書進一步解釋，如果這位勞工能活到國人平均壽命80歲，那從68歲到80歲的這段期間，月領金額將多達189萬9936元。扣除從57歲繳到60歲的保費共約7萬2000元，實際多出來的金額為182萬7936元，顯示「月領」的方案更具經濟效益。
「他只要健康地活到68歲，就開始賺錢了，後面的都是額外收入。」張秘書提醒年輕人，未來已經沒有「一次領」的選項，屆時只能選擇「月領年金」，自然也就沒有這樣的糾結。
|項目
|一次領
|月領
|計算方式
|平均月投保薪資 × 基數（最高45個）
|平均月投保薪資 × 年資 × 1.55% × 0.8（提前5年）
|平均月投保薪資
|27,487元（近3年基本工資平均）
|約28,000元（預估未來3年基本工資調升）
|基數或年資
|45個基數（最多計30年）
|38年年資
|月領金額
|不適用
|13,194元
|一次領總額
|27,487 × 45 = 1,236,915元
|不適用
|回本時間（月）
|不適用
|約94個月（約7~8年）
|60歲後總領金額（至80歲）
|不適用
|13,194 × 12月 × 12年 = 1,899,936元
|多繳保費
|不適用
|2,000 × 12月 × 3年 = 72,000元
|多出金額
|0
|1,899,936 − 72,000 − 1,236,915 = 182,7936元
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