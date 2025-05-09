只能一次領？57歲勞工退休「月領不到1萬」　她搖頭：多182萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

勞保舊制的勞工退休時，會面對要「一次領」還是「月領」的選擇。YouTube頻道「勞工朋友的秘書～張秘書」分享一位57歲民眾的案例，原本民眾傾向一次請領退休金，但經過張秘書的計算分析後，若選擇按月領，能多出182萬元。

張秘書提到，這名勞工年資長達35年，且投保薪資長期未超過3萬元。如果該位民眾選擇「一次領」，就得依據最後三年平均投保薪資來計算，並以最高45個基數為限。根據目前基本工資推算，平均投保薪資約為2萬7487元，一次領金額則是2萬7487元×45＝123萬6915元。

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但若這位勞工朋友繼續加保至60歲，並選擇提前5年申請「按月領」年金，則可領取的月退金為：2萬8000元×38年×1.55%×0.8＝1萬3194元。以這個金額計算，只需領取約7到8年，也就是活到68歲，就能回本。

張秘書進一步解釋，如果這位勞工能活到國人平均壽命80歲，那從68歲到80歲的這段期間，月領金額將多達189萬9936元。扣除從57歲繳到60歲的保費共約7萬2000元，實際多出來的金額為182萬7936元，顯示「月領」的方案更具經濟效益。

「他只要健康地活到68歲，就開始賺錢了，後面的都是額外收入。」張秘書提醒年輕人，未來已經沒有「一次領」的選項，屆時只能選擇「月領年金」，自然也就沒有這樣的糾結。