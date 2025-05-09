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只能一次領？57歲勞工退休「月領不到1萬」　她搖頭：多182萬

貧窮,月光族,沒錢,吃土。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

勞保舊制的勞工退休時，會面對要「一次領」還是「月領」的選擇。YouTube頻道「勞工朋友的秘書～張秘書」分享一位57歲民眾的案例，原本民眾傾向一次請領退休金，但經過張秘書的計算分析後，若選擇按月領，能多出182萬元。

張秘書提到，這名勞工年資長達35年，且投保薪資長期未超過3萬元。如果該位民眾選擇「一次領」，就得依據最後三年平均投保薪資來計算，並以最高45個基數為限。根據目前基本工資推算，平均投保薪資約為2萬7487元，一次領金額則是2萬7487元×45＝123萬6915元。

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但若這位勞工朋友繼續加保至60歲，並選擇提前5年申請「按月領」年金，則可領取的月退金為：2萬8000元×38年×1.55%×0.8＝1萬3194元。以這個金額計算，只需領取約7到8年，也就是活到68歲，就能回本。

張秘書進一步解釋，如果這位勞工能活到國人平均壽命80歲，那從68歲到80歲的這段期間，月領金額將多達189萬9936元。扣除從57歲繳到60歲的保費共約7萬2000元，實際多出來的金額為182萬7936元，顯示「月領」的方案更具經濟效益。

「他只要健康地活到68歲，就開始賺錢了，後面的都是額外收入。」張秘書提醒年輕人，未來已經沒有「一次領」的選項，屆時只能選擇「月領年金」，自然也就沒有這樣的糾結。 

項目 一次領 月領
計算方式 平均月投保薪資 × 基數（最高45個） 平均月投保薪資 × 年資 × 1.55% × 0.8（提前5年）
平均月投保薪資 27,487元（近3年基本工資平均） 約28,000元（預估未來3年基本工資調升）
基數或年資 45個基數（最多計30年） 38年年資
月領金額 不適用 13,194元
一次領總額 27,487 × 45 = 1,236,915元 不適用
回本時間（月） 不適用 約94個月（約7~8年）
60歲後總領金額（至80歲） 不適用 13,194 × 12月 × 12年 = 1,899,936元
多繳保費 不適用 2,000 × 12月 × 3年 = 72,000元
多出金額 0 1,899,936 − 72,000 − 1,236,915 = 182,7936元

關鍵字： 勞保退休金張秘書月領

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