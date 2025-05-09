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川普關稅衝擊　貨櫃三雄4月營收下滑

▲長榮海運。（圖／長榮提供）

▲長榮海運。（圖／長榮提供）

記者廖婕妤／台北報導

貨櫃三雄公告4月營收，受到川普關稅政策影響，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）單月營收皆較上月下滑，不過長榮及萬海前4月合併營收仍較前去年同期成長。

長榮海運（2603）4月合併營收為300.05億元，月減10.40%、年減5.69%；累計今年前4月合併營收為1,399.75億元，年增16.21%。

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長榮海運表示，近期受美國關稅戰及供應鏈持續動態調整下，市場正面對經貿關係變化的影響，進一步影響4月營收表現。

陽明海運（2609）4月合併營收為124.93億元，月減5.56%、年減16.4%，主要是受到市場需求放緩致運價下跌影響所致；累計今年前4月合併營收為580.09億元，年減1.25%。

陽明海運指出，近期貨櫃航運市場受美國貿易政策與經濟風險影響，貨儎需求疲軟；5月6日美國與葉門胡塞組織達成停火協議，但據胡塞組織聲明停火協議並未禁止其對以色列有關的船隻進行攻擊，在安全考量下，短期尚無法判斷紅海何時可恢復正常通行。

萬海航運（2615）4 月合併營收為114.38 億元，月減2.94％、年增13.16%；累計今年前4月合併營收為485.28億元，年增28.63 %。

萬海航運說明，今年前4月亞洲區間航線的運費年增逾3成，整體貨量表現亦相當熱絡，公司的亞洲區間航線占合併營收約4成，將有助於營運穩定增長；美國線長約合約價相較去年也有3至4成的漲幅，顯示終端市場需求對下半年存在相對正向訊號。近期航運市場，受到區域地緣政治衝突及國際匯兌等不確定因素干擾，公司將審慎調整航線布局，積極應對市場變化。

關鍵字： 貨櫃航運長榮海運陽明海運萬海航運營收

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