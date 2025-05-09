華航Q1每股賺0.69元寫同期新高　高雄旅展推出AI體驗吸睛

▲華航參展高雄國際旅展。（圖／華航提供）

記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）今 (9) 日董事會通過今年Q1財報，單季合併營收為527.72億元，稅後淨利為41.86億元，EPS為0.69元，營收與EPS皆創歷年同期新高、單季次高的紀錄。

華航表示，單季客運收入為326.91億元，季增12.3 %；展望後市客運需求樂觀看待，夏季班表陸續增加台北往返高松、鹿兒島、首爾、釜山、維也納、雅加達、胡志明市等航班，看好南台灣市場潛力，亦有增班及放大機型等規劃；除持續維持北美運力外，歐洲及澳洲直飛航點與班次數皆為國籍業者之冠，全力為旅客提供最便利的營運航網。

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華航指出，單季貨運收入為156.94億元，年增27.46%，受惠市場需求升溫，運量及運價皆較去年同期有所提升。近期國際間關稅政策變化，華航因應各地出口貨量的改變，配合調整區域線航網，優化貨源組成，以兼顧成本及收入，維持高單位收益。

此外，高雄國際旅展今 （9） 日起盛大開展，華航現場推出首次亮相的「旅遊小花測驗」是華航運用生成式 AI 自創研發的遊戲，以 AI 技術生成多樣梅花風格、網頁與人格特質分析，再藉由專屬 3D 動畫於大型 LED 螢幕輪播，精準推薦最適合的航點；另還有「華航 LINE 官方帳號」搭配線上旅展同歡，台灣出發不限艙等全航線最低 77 折起，完成指定任務再享購票好康。

華航長期深耕南部市場，為高雄出發最多航班的國籍航空，旅展期間推出眾多超值優惠，最低未稅價只要2856元起；即日起至5月底購買任一航點來回機票，加入華夏會員並完成登錄即可參加抽獎。