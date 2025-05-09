瑞磁生技首季營收1.19億元　繳營收、毛利雙升成績

▲瑞磁生技創辦人暨執行長何重人。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

創新數位生物條碼技術大廠瑞磁生技ABC-KY（6598）本月9日公告4月份單月營收4299萬4000元 ，對比去年同月份成長25.7%。 瑞磁並在8日公告董事會通過2025年第一季財報，營收1.19億元新台幣較去年同期成長47.2%，毛利率67.3%，較去年同期增加5.5個百分點。

瑞磁表示，公司的兩大業務，體外診斷試劑(IVD)以及寵物檢測需求數位生物條碼(BMB)，今年第一季業績都較去年同期成長，並且因客戶訂購量與拉貨頻率的增加，公司採用更大批次生產，致使第一季毛利率上升，有效吸收營業費用。 瑞磁並密切與美國全國性第三方實驗室合作，持續推進各個IVD潛力客戶從驗證階段進入到常規採購，帶來營收成長動能，估計在今年下半年產生顯著貢獻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

瑞磁生技為市場上極少數以多元檢測方式取證美國FDA上市許可的廠商，基於專利自主的數位生物條碼平台，開發出的體外診斷試劑包括17項腸胃道、20項呼吸道、新冠結合流感7合1、20項真菌、13項性傳染病結合抗藥性基因檢測…等，都搭載同一部自動化診斷儀器MDx3000，追求帶給客戶更全方位的多元檢測效益。 隨著公司品牌知名度與服務口碑在美國市場持續成長，瑞磁導入的實驗室客戶規模與其檢測需求量也不斷提升，帶動IVD業務的大幅增長。