關稅緩和台股周線連三紅　市場聚焦COMPUTEX議題

▲COMPUTEX即將登場，AI依然是熱門話題。（圖／台北市電腦公會提供）

記者巫彩蓮／台北報導

美英新貿易協議達成等利多激勵之下，台股上周五（9日）由晶圓龍頭大廠領軍，強彈371.64點，漲幅1.81%，帶動指數收在20915.04點，台股周線連三紅，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，全球對於關稅的緊張情緒有放緩跡象，美股反彈帶動台股也跟進漲勢，然因為上周美國尚未釋出半導體晶片關稅細節，市場仍在等待中，目前多認為稅率將落在25～100%之間，並針對晶圓產出地課稅，做為推動半導體回流美國生產的手段，因此即使目前投資氣氛稍有緩，不若之前恐慌，但在短線消息尚未明朗之際，觀望氣氛難以避免。

值得注意的是，杜欣霈表示，在關稅議題之下，科技業法說會陸續證實，短期相關科技廠商確實積極囤貨補庫存，但對後市展望則偏保守看待，市場對於上市櫃企業獲利預估亦存在下修壓力，須密切關注關稅發展，因為即便川普政府不再加徵額外稅率，全球經濟仍會被基本10%稅率影響，且全球景氣復甦受阻，甚至轉為衰退的機率也在上升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，杜欣霈認為，這波跌幅已深，5月台股大盤有機會呈現看回不回的反彈格局，而個股表現將優於大盤，以企業財報佳者將優先反映，至於進入月底則有520談話、COMPUTEX（台北國際電腦展）等議題將牽動市場投資情緒。

杜欣霈表示，隨著AI類股價值面已回到合理水位，於5月20日登場的COMPUTEX再度成為焦點，今年展覽以「AI Next」為主題，預計吸引近1400家廠商參展，包括輝達執行長黃仁勳、高通執行長，以及國內龍頭大廠高層等重量級人物都將出席，帶動話題熱度攀升，今年聚焦人工智慧、AI PC、邊緣運算、雲端高效能運算（HPC）、5G/6G通訊及先進製造技術等熱門議題，預期相關AI延伸商機及話題，將為市場短期的軋空力道帶來挹注效果。

