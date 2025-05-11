ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

關稅緩和台股周線連三紅　市場聚焦COMPUTEX議題

▲COMPUTEX吸引160國超過8.5萬名海內外專業人士到場參觀。（圖／台北市電腦公會提供）

▲COMPUTEX即將登場，AI依然是熱門話題。（圖／台北市電腦公會提供）

記者巫彩蓮／台北報導

美英新貿易協議達成等利多激勵之下，台股上周五（9日）由晶圓龍頭大廠領軍，強彈371.64點，漲幅1.81%，帶動指數收在20915.04點，台股周線連三紅，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，全球對於關稅的緊張情緒有放緩跡象，美股反彈帶動台股也跟進漲勢，然因為上周美國尚未釋出半導體晶片關稅細節，市場仍在等待中，目前多認為稅率將落在25～100%之間，並針對晶圓產出地課稅，做為推動半導體回流美國生產的手段，因此即使目前投資氣氛稍有緩，不若之前恐慌，但在短線消息尚未明朗之際，觀望氣氛難以避免。

值得注意的是，杜欣霈表示，在關稅議題之下，科技業法說會陸續證實，短期相關科技廠商確實積極囤貨補庫存，但對後市展望則偏保守看待，市場對於上市櫃企業獲利預估亦存在下修壓力，須密切關注關稅發展，因為即便川普政府不再加徵額外稅率，全球經濟仍會被基本10%稅率影響，且全球景氣復甦受阻，甚至轉為衰退的機率也在上升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，杜欣霈認為，這波跌幅已深，5月台股大盤有機會呈現看回不回的反彈格局，而個股表現將優於大盤，以企業財報佳者將優先反映，至於進入月底則有520談話、COMPUTEX（台北國際電腦展）等議題將牽動市場投資情緒。

杜欣霈表示，隨著AI類股價值面已回到合理水位，於5月20日登場的COMPUTEX再度成為焦點，今年展覽以「AI Next」為主題，預計吸引近1400家廠商參展，包括輝達執行長黃仁勳、高通執行長，以及國內龍頭大廠高層等重量級人物都將出席，帶動話題熱度攀升，今年聚焦人工智慧、AI PC、邊緣運算、雲端高效能運算（HPC）、5G/6G通訊及先進製造技術等熱門議題，預期相關AI延伸商機及話題，將為市場短期的軋空力道帶來挹注效果。

關鍵字： 台股全球關稅科技業COMPUTEXAI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

推薦閱讀

綜所稅204萬件線上申報成功　KPMG教手機報稅5招自保

綜所稅204萬件線上申報成功　KPMG教手機報稅5招自保

綜合所得稅申報起跑進入第11天，財政部統計，至今（11）日凌晨3點為止，線上申報件數來到204萬8309件，比去年同期衰退12.79%；由於南韓最大電信公司SK Telecom（SKT）近期發生嚴重資安事件，資安圈觀察，南韓「省資安費省出問題」的現象不是偶然，包括台灣在內，全球多國都為了節省開支減少資安防護，民眾便利上網報稅的同時曝露在高風險場域的機率自然提高。

2025-05-11 09:21
關稅緩和台股周線連三紅　市場聚焦COMPUTEX議題

關稅緩和台股周線連三紅　市場聚焦COMPUTEX議題

美英新貿易協議達成等利多激勵之下，台股上周五（9日）由晶圓龍頭大廠領軍，強彈371.64點，漲幅1.81%，帶動指數收在20915.04點，台股周線連三紅，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，全球對於關稅的緊張情緒有放緩跡象，美股反彈帶動台股也跟進漲勢，然因為上周美國尚未釋出半導體晶片關稅細節，市場仍在等待中，目前多認為稅率將落在25～100%之間，並針對晶圓產出地課稅，做為推動半導體回流美國生產的手段，因此即使目前投資氣氛稍有緩，不若之前恐慌，但在短線消息尚未明朗之際，觀望氣氛難以避免。

2025-05-11 06:05
三菱加速電動化、鴻海拓國際造車版圖　研調看好供應合作互利共生

三菱加速電動化、鴻海拓國際造車版圖　研調看好供應合作互利共生

三菱汽車(Mitsubish Motors)宣布與鴻海子公司鴻華先進科技簽訂電動車供應備忘錄，計畫於2026年銷往澳洲與紐西蘭市場。TrendForce表示，此舉不僅是三菱實現其電動化藍圖的具體行動，也是面對市場快速變化所做的策略性布局。對鴻海而言，其建立的CDMS (contract design and manufacturing service)模式獲得國際級車廠認可至關重要，對未來業務拓展具有指標性意義。

2025-05-11 06:00
職場婦女太難！　近8成婚育後被迫改變職涯規劃

職場婦女太難！　近8成婚育後被迫改變職涯規劃

母親節來臨，不少女性是職場家庭都要兼顧，但同時也擔憂結婚及生育會影響工作內容及薪資，出現兩性同工不同酬的現象；根據人力銀行調查，有近8成女性工作者婚育後被迫改變職涯規劃，近6成女性感受職場不友善，更有85％坦言壓力很大、薪水入不敷出。

2025-05-11 06:00
傳聞中的50%關稅中國能否接受業界看法不一　庫存將罄7月會有出貨潮

傳聞中的50%關稅中國能否接受業界看法不一　庫存將罄7月會有出貨潮

中美貿易談判昨(10)日於瑞士舉行，談判前夕傳出川普政府考慮將對中國產品徵收的145%關稅降至50%~54%之間，但是否能被中國接受，國內兩家在美國線貨量最大的超大型攬貨公司負責人看法完全相反，陽明海運前董事長謝志堅則認為，雖然50%關稅估計很難被接受，但145%關稅都還能出貨，50%關稅有助增加出貨量，只是倒楣的會是美國消費者。

2025-05-11 04:00
抽中最高賺10萬！4檔新股抽籤下周起跑　兆聯實業價差大

抽中最高賺10萬！4檔新股抽籤下周起跑　兆聯實業價差大

台股在關稅戰衝擊中逐步走穩，新股抽籤熱度回溫，根據統計，下周（5/12~5/16）計有4檔抽籤股，其中又以半導體廢水處理新兵兆聯實業（6944）價差高達10萬元，最為誘人。

2025-05-10 18:22
台積電780元撿到便宜！　魏哲家4月出手買護國神山20張

台積電780元撿到便宜！　魏哲家4月出手買護國神山20張

美國總統川普4月初推出對等關稅，造成全球市場震盪，台股也難以倖免，暴跌暴漲，而台積電（2330）也在4月9日當天盤中下殺至780元、創近一年低點；台積電難得見低點，不僅吸引小資買盤進駐，從最新公開資訊顯示，台積電董事長暨總裁魏哲家在睽違28個月後的4月自集中市場買進自家股票20張。

2025-05-10 14:06
「烏金」減碳告別除濕機！　環保商旅牽手崑山科大導入「官田菱殼碳」

「烏金」減碳告別除濕機！　環保商旅牽手崑山科大導入「官田菱殼碳」

旅館也能變身環保尖兵！隨著環境部「旅宿業減塑行動」規範今年1月正式上路，禁用一次性旅行用品成為旅宿業新日常。台南文化信然商旅不僅積極響應，更攜手崑山科技大學社會責任USR團隊，於本週展開「淨零旅生活」創新實驗，將在地再生資源「官田菱殼碳」引進客房清潔服務，嘗試取代除濕機和臭氧機，為旅館減碳環保開創全新路徑。

2025-05-10 13:56
台幣、韓元領漲新興貨幣　華爾街認錯上調「亞幣」至增持

台幣、韓元領漲新興貨幣　華爾街認錯上調「亞幣」至增持

台幣匯價在經歷了本周初的急升後，在中央銀行全力緊盯炒匯資金下，匯市激情明顯降溫，但統計本周仍勁揚7.56角，周線連6升，根據統計，從美國總統推出對等關稅以來，台幣和韓元帶頭領漲亞洲貨幣，這使得華爾街投行摩根大通（JPMorgan）調整本預期美國關稅戰會讓亞幣走弱的看法，對亞洲貨幣的評級從減持上調至增持。

2025-05-10 11:56
美元還跌不夠　華爾街示警「市場要為進一步痛苦做好準備」

美元還跌不夠　華爾街示警「市場要為進一步痛苦做好準備」

前摩根士丹利銀行家、 Quantum Strategy策略主管 David Roche認為，未來五到十年，美元價值可能會暴跌約 15%-20%，到2025年底，美國經濟可能會遭遇更直接的經濟衰退。

2025-05-10 10:50

讀者迴響

熱門新聞

57歲退休「月領不到1萬」　她搖頭：多182萬

買東西「堅持付現金」1原因　5千人點頭：比較有感

員工偷走1億元存貨！上市公司EPS蒸發0.6元

傳聞中的50%關稅中國能否接受業界看法不一　庫存將罄7月會有出貨潮

加油等等！　下周汽油每公升估大降1.2元、柴油降1.3元

美元還跌不夠　華爾街示警「市場要為進一步痛苦做好準備」

抽中最高賺10萬！4檔新股抽籤下周起跑　兆聯實業價差大

三菱加速電動化、鴻海拓國際造車版圖　研調看好供應合作互利共生

職場婦女太難！　近8成婚育後被迫改變職涯規劃

台積電780元撿到便宜！　魏哲家4月出手買護國神山20張

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366