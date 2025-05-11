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傳聞中的50%關稅中國能否接受業界看法不一　庫存將罄7月會有出貨潮

▲美東碼頭罷工一天估計要五天才能處理完積壓貨物。（圖／取自紐澤西港務局官網）

▲傳聞中的50%關稅中國能否接受業界看法不一。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

中美貿易談判昨(10)日於瑞士舉行，談判前夕傳出川普政府考慮將對中國產品徵收的145%關稅降至50%~54%之間，但是否能被中國接受，國內兩家在美國線貨量最大的超大型攬貨公司負責人看法完全相反，陽明海運前董事長謝志堅則認為，雖然50%關稅估計很難被接受，但145%關稅都還能出貨，50%關稅有助增加出貨量，只是倒楣的會是美國消費者。

超大型攬貨業A公司負責人認為，50%關稅會讓絕大多數商品無利潤可言，且難與他國競爭，中國大陸不會接受；但B公司負責人認為，中國物產豐富，建立有完整產業鏈，製造成本遠低於許多國家，在川普這一任出手前，中國很多商品就已經被課高關稅，中國應該能接受50%的關稅。

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謝志堅則認為，中國應該很難接受50%關稅，但如果美國真的採用50%稅率，中國能輸美的貨就會增加許多，加高的成本可以由出口商、進口商與消費者共同吸收，只是中長期來看，大陸產業外移情況會更加速。

謝志堅指出，本月5日剛結束的廣州交易會，他在大陸的商界朋友指出，美國買主都在詢問是否可以在東南亞哪個國家買到替代商品，寄望能自中國企業在東南亞投資或合作的工廠買到商品。

謝志堅認為，美國對中國以外國家實施的對等關稅延長90天辦法7月9日到期之前，應該有許多國家已經與美國就關稅問題達成協議，以美國進口商的庫存狀況，估計7月也需要開始補貨，且7月已進入傳統旺季，因此7月一定會有出貨潮，至於是否爆量，就看稅率訂在多少？中美是否就關稅問題達成協議？

首批裝載著被加徵145%關稅的中國貨物，上周五由7艘貨櫃船運抵洛杉磯與長堤港，總計約1.2萬箱(20呎櫃)。根據丹麥航運諮詢機構Sea-Intelligence數據，4月到5月，亞洲至美國航線，有高達90個航班被取消，物流供應商跟船公司預訂量，少了3到5成。

美國零售聯合會(NRF)預測，今年下半年，美國進口貨櫃量至少下降20%，預計來自中國的商品降幅將更大；摩根大通則預測，中國輸美貨量將大幅下降75%至80%。

關鍵字： 50%關稅中國能否接受看法不一庫存將罄出貨潮

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