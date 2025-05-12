房價修正「是市場給機會」　三重房仲：把握精華區3字頭公寓

▲三重房仲觀察，919打炒房至今，二手市場房價已出現1成修正。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

近年房市火熱的新北三重，在地房仲觀察，在919打炒房後，目前二手市場成交價已出現1成左右的修正，房價回到1~2年前水準，這是「市場給我們的第二次機會」，要好好把握，建議重新路沿線3字頭公寓、重劃區6字頭新成屋都是好買點。

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近年新北三重房市火熱，但去年919遇到央行祭出第七波選擇性信用管制，加上現在川普關稅危機，衝擊房市表現，永慶不動產三重台北橋加盟店東楊世旭觀察：「新案價格難下降，因此成交量急凍，而二手市場還是有在成交，但成交價已開始出現1成左右的下修。」

楊世旭表示：「這幾年房價漲得又兇又猛，如今修正也來得很快，現在三重區二手市場成交價大約回到1~2年前的價格，等於說是『市場給了大家第二次機會』，建議有剛性需求的消費者可以積極進場。」

楊世旭說：「這次價格修正的機會，實在難得，也難以確定會維持多久，未來再出現利多使房市往上走，這是有可能的，長期以來部分消費者不出手，就是希望等價跌，而現在它出現了，一定要好好把握。」

▲楊世旭建議消費者，可關注重新路沿線的3字頭公寓。（圖／永慶不動產提供）

建議入手什麼產品？楊世旭指出：「首先公寓方面推薦重新路沿線，屬三重主幹道、精華地段，生活機能便利，只要出現3字頭價位釋出，都是不錯的買點。」

楊世旭進一步指出，距離捷運站近的公寓，每坪成交抓35~40萬元，總價1000多萬元；距離捷運站步行10分鐘以上的物件，每坪成交則為30~35萬元，總價1000萬元，都是不錯的選擇。

另外新成屋部分，楊世旭建議，三重站商圈也就是二重疏洪道右岸重劃區以及仁義重劃區，若出現6字頭釋出，也應該要好好把握。

▲楊世旭認為，現在房價修正，是市場給我們第二次的機會，要好好把握。（圖／永慶不動產提供）

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