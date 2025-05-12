台股收漲214點　台積電漲8元至957

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（12日）開高走高，加權指數終場大漲214.5點，以21129.54點作收，漲幅1.03％，成交量2790.62億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲81.91點開出，指數開高走高，盤中最高達21176.13點，最低20996.95點，終場收在21129.54點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲8元來到957元，漲幅0.84％；鴻海（2317）上漲6元至153元；聯發科（2454）下跌10元至1315元；廣達（2382）上漲2元來到258.5元；長榮（2603）上漲6.5元至217.5元。
今天漲幅前5名個股為世芯-KY（3661）上漲230元，漲幅10％；必應（6625）上漲7.7元，漲幅9.97％；牧德（3563）上漲43.5元，漲幅9.97％；業旺（1475）上漲4.05元，漲幅9.96％；羅昇（8374）上漲8.9元，漲幅9.94％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|世芯-KY（3661）
|2530.0
|▲230.0
|▲10.0％
|必應（6625）
|84.9
|▲7.7
|▲9.97％
|牧德（3563）
|480.0
|▲43.5
|▲9.97％
|業旺（1475）
|44.7
|▲4.05
|▲9.96％
|羅昇（8374）
|98.4
|▲8.9
|▲9.94％
資料來源：證交所
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