台股收漲214點　台積電漲8元至957

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（12日）開高走高，加權指數終場大漲214.5點，以21129.54點作收，漲幅1.03％，成交量2790.62億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲81.91點開出，指數開高走高，盤中最高達21176.13點，最低20996.95點，終場收在21129.54點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲8元來到957元，漲幅0.84％；鴻海（2317）上漲6元至153元；聯發科（2454）下跌10元至1315元；廣達（2382）上漲2元來到258.5元；長榮（2603）上漲6.5元至217.5元。

今天漲幅前5名個股為世芯-KY（3661）上漲230元，漲幅10％；必應（6625）上漲7.7元，漲幅9.97％；牧德（3563）上漲43.5元，漲幅9.97％；業旺（1475）上漲4.05元，漲幅9.96％；羅昇（8374）上漲8.9元，漲幅9.94％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 世芯-KY（3661） 2530.0 ▲230.0 ▲10.0％ 必應（6625） 84.9 ▲7.7 ▲9.97％ 牧德（3563） 480.0 ▲43.5 ▲9.97％ 業旺（1475） 44.7 ▲4.05 ▲9.96％ 羅昇（8374） 98.4 ▲8.9 ▲9.94％

資料來源：證交所