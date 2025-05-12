國泰人壽開獎！4月稅後虧25.7億元　累計前4月每股賺2.49元

▲國泰金4月稅後淨利12.9億元，惟避險成本高漲，國壽4月虧損37.4億元。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

六大壽險公司4月業績陸續開獎，國泰金（2882）代子公司國泰人壽公告4月稅前虧37.4億元、稅後虧損25.7億元，虧損主要反映新台幣4月強升3.6%，致避險成本較高，累計前4月稅後純益156.7億元，每股稅後純益（EPS）為2.49元。

國泰金旗下銀行、產險、證券、投信4月獲利皆為正數，以國泰世華銀行稅後純益37.1億元表現最佳，不過受到壽險子公司虧損影響，金控4月稅後純益12.9億元，累計前4月稅後純益334.1億元，EPS為2.28元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國泰金表示，4月初川普公布對等關稅內容超出市場預期，引發金融市場劇烈動盪，美元指數則跌破100價位，創近三年來低位，並推升非美貨幣表現，台幣兌美元單月大幅升值3.6%，致避險成本提高，然影響可控。今年以來國泰人壽即已密切關注國際金融形勢變化，機動調整外匯避險策略，包括預先拉高避險比例、調整替代避險配置，以審慎因應外匯波動風險，截至4月外匯價格變動準備金累積餘額仍逾300億元，在資本方面，4月淨值比約8%，RBC比率亦遠高法定標準，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。

國泰世華銀行4月稅後淨利37.1億元，累計稅後淨利158.9億元，年成長18%，受惠放款動能強健，資金成本控制得宜，推升累計淨利息收入呈雙位數成長；今年以來保險與基金等財富管理商品銷量佳、信用卡簽帳金額穩定成長，以及聯貸收入增加，累計淨手續費收入年成長逾3成。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數約逾600萬張，動卡率亦表現良好，截至4月底逾放比率為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1218%，資產品質維持穩健。

國泰產險4月稅後淨利1.7億元，累計稅後淨利續創同期新高達12.4億元，年成長29%，受川普關稅影響，近期全球股債市劇烈波動，新台幣兌美元單月升值3.6%，投資團隊將持續關注市場動態審慎布局，以尋求穩健獲利表現並降低投資波動。

4月份簽單保費35.8億元，累計簽單保費達132.4億元，年成長14%。核心保險業務上，車險方面，持續與客戶溝通風險意識，同時擴展宣傳管道，行銷主動式道路安全促進觀念，累計簽單保費年成長7%；火險方面，第二季聚焦商業火險市場，因應市場競爭加劇，推動通路差異化，引進良質業務，累計簽單保費年成長35%；工程險持續關注風電綠能公共等業務，累計簽單保費年成長36%。

國泰證券4月稅後淨利1.3億元，累計前4月稅後淨利10億元，較去年同期減少15%，主要受美國關稅政策不確定性之影響，投資人觀望情緒增加，截至4月底台股累計經紀市占率達4.30%，創下同期歷史新高。此外，累計複委託成交量較去年同期成長55%，維持市占第一；國泰投信4月稅後淨利2.3億元，累計稅後淨利9.7億元，年成長26%，總管理資產規模為2.1兆元，較去年同期成長17%。

