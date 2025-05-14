鄰近桃園、林口　下龜山親民價難敵限貸壓力房價跌1成

▲龜山位在桃園市與新北市交界處，下龜山，距離林口車程不遠，房價便宜2成相對親民，近年吸引不少外來人口移入。（圖／永慶不動產龜山萬壽加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

龜山位在桃園市與新北市交界處，其中鄰近桃園市的下龜山，距離林口車程也不遠，房價便宜2成相對親民，近年吸引不少外來人口移入，專家表示，去年央行祭出第七波信用管制後，近期買賣雙方對價格持續拉鋸，買氣略顯疲軟，價格出現1成的修正。

《地產詹哥老實說》EP256／賣房繳稅霧煞煞！ 達人曝：新北1290萬元小宅「多繳35萬稅金」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲下龜山鄰近桃園市，為早期發展的市中心，商業機能發展成熟，為龜山區人口主要聚集地。（圖／永慶不動產龜山萬壽加盟店提供）

永慶不動產龜山萬壽加盟店東丁麗燕表示，龜山區位於桃園市，分為上、下龜山生活圈，上龜山靠近新北市林口一帶，下龜山則是鄰近桃園市，為早期發展的市中心，商業機能發展成熟，為龜山區人口主要聚集地。

丁麗燕表示，下龜山開車10分鐘可達桃園市區，15~20分鐘即可抵達新莊迴龍或林口，聯外交通便捷，相較於桃園市區、林口及新北市的房價，下龜山的房價相對便宜2成更具競爭力，吸引大量首購族進場。

▲龜山的購屋族群以外來人口為主，特別是來自新北市，以及因工作遷入的就業人口。（圖／永慶不動產龜山萬壽加盟店提供）

因為發展早，目前龜山多為老舊公寓與大樓，丁麗燕說：「以屋齡10~20年的大樓最受歡迎，單價落在25~35萬元，舊公寓多為屋齡30~40年，單價約15~25萬元，視地段與屋況而定。而透天產品則以屋齡超過40年的老屋為主，以總價1500萬元左右交易量最大。」

丁麗燕指出，龜山的購屋族群以外來人口為主，特別是來自新北市，以及因工作遷入的就業人口，主因是附近有龜山工業區、華亞科技園區、壽山工業區等，產業帶動人口移入，形成穩定的自住剛性需求。

▲永慶不動產龜山萬壽加盟店東丁麗燕表示，近期買氣略顯疲軟，成交量較去年第七波信用管制前下滑約2~3成。（圖／永慶不動產龜山萬壽加盟店提供）

且近期受全球經濟動盪與國內政策不確定因素影響，買家期待房價進一步下修，與賣家在價格出現拉鋸，買氣略顯疲軟，成交量與去年第七波信用管制前相比，下滑約2~3成，房價也有1成跌幅。

丁麗燕說：「下龜山以其親民房價、成熟機能，持續吸引尋求高性價比的首購族，未來受惠桃園捷運棕線利多，捷運沿線以萬壽路為主，連接新莊迴龍與桃園火車站，也成為帶動下龜山地區房市發展的最大動能。」



《地產詹哥老實說》EP256／賣房繳稅霧煞煞！ 達人曝：新北1290萬元小宅「多繳35萬稅金」