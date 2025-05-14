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鄰近桃園、林口　下龜山親民價難敵限貸壓力房價跌1成

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲龜山位在桃園市與新北市交界處，下龜山，距離林口車程不遠，房價便宜2成相對親民，近年吸引不少外來人口移入。（圖／永慶不動產龜山萬壽加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

龜山位在桃園市與新北市交界處，其中鄰近桃園市的下龜山，距離林口車程也不遠，房價便宜2成相對親民，近年吸引不少外來人口移入，專家表示，去年央行祭出第七波信用管制後，近期買賣雙方對價格持續拉鋸，買氣略顯疲軟，價格出現1成的修正。

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▲下龜山鄰近桃園市，為早期發展的市中心，商業機能發展成熟，為龜山區人口主要聚集地。（圖／永慶不動產龜山萬壽加盟店提供）

永慶不動產龜山萬壽加盟店東丁麗燕表示，龜山區位於桃園市，分為上、下龜山生活圈，上龜山靠近新北市林口一帶，下龜山則是鄰近桃園市，為早期發展的市中心，商業機能發展成熟，為龜山區人口主要聚集地。

丁麗燕表示，下龜山開車10分鐘可達桃園市區，15~20分鐘即可抵達新莊迴龍或林口，聯外交通便捷，相較於桃園市區、林口及新北市的房價，下龜山的房價相對便宜2成更具競爭力，吸引大量首購族進場。

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▲龜山的購屋族群以外來人口為主，特別是來自新北市，以及因工作遷入的就業人口。（圖／永慶不動產龜山萬壽加盟店提供）

因為發展早，目前龜山多為老舊公寓與大樓，丁麗燕說：「以屋齡10~20年的大樓最受歡迎，單價落在25~35萬元，舊公寓多為屋齡30~40年，單價約15~25萬元，視地段與屋況而定。而透天產品則以屋齡超過40年的老屋為主，以總價1500萬元左右交易量最大。」

丁麗燕指出，龜山的購屋族群以外來人口為主，特別是來自新北市，以及因工作遷入的就業人口，主因是附近有龜山工業區、華亞科技園區、壽山工業區等，產業帶動人口移入，形成穩定的自住剛性需求。

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▲永慶不動產龜山萬壽加盟店東丁麗燕表示，近期買氣略顯疲軟，成交量較去年第七波信用管制前下滑約2~3成。（圖／永慶不動產龜山萬壽加盟店提供）

且近期受全球經濟動盪與國內政策不確定因素影響，買家期待房價進一步下修，與賣家在價格出現拉鋸，買氣略顯疲軟，成交量與去年第七波信用管制前相比，下滑約2~3成，房價也有1成跌幅。

丁麗燕說：「下龜山以其親民房價、成熟機能，持續吸引尋求高性價比的首購族，未來受惠桃園捷運棕線利多，捷運沿線以萬壽路為主，連接新莊迴龍與桃園火車站，也成為帶動下龜山地區房市發展的最大動能。」


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關鍵字： 永慶區域房市永慶房市訊息永慶不動產桃園下龜山信用管制買氣捷運

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