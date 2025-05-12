第1季實質薪資創4年最佳　成長速度超越通膨

▲行政院主計總處廣博大樓。（圖／資料照)

文／中央社

主計總處今天公布最新工業及服務業薪資統計，剔除物價因素後，第1季全體受僱員工實質經常性薪資平均數年增0.81%，為4年來最大增幅，也是4年來首度轉呈正成長，累計實質總薪資平均數成長0.73%，顯示薪資成長速度超越通膨。

主計總處統計，3月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬7525元，年增3.15%；獎金及加班費等非經常性薪資7598元，合計後總薪資平均數為5萬5123元，年增3.09%；而第1季全體受僱員工平均經常性薪資年增率達3.03%，創25年同期最高。

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相較於名目薪資，民眾更關注考量物價因素的實質薪資表現。主計總處指出，由於薪資成長超過通膨，今年第1季不論是實質經常性薪資，還是實質總薪資，雙雙延續正成長。

除了實質薪資水準，外界也會從經常性薪資低於平均數員工比率，判斷薪資分布情況。主計總處統計，第1季每人每月經常性薪資低於平均數員工比率趨勢持續走高，5年前比率還在66%附近，今年第1季已經升抵69.77%，寫下新高。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，極端高薪者會把平均數拉高，使得低於平均數的員工人數變多；從經常性薪資十等分位組來看，D1經常性薪資年增率4.08%、D8年增率4.46%，而D2至D7之間年增率落在2至3%多的成長率，顯示薪資成長確實以兩端成長較快速。

由於薪資平均數易受極端高薪拉抬，主計總處同步公布3月經常性薪資中位數為3萬8111元，月增0.28%，年增3.03%，相較於平均數，更貼近一般社會大眾「薪情」。

主計總處分析受僱員工個人特性的經常性薪資中位數表現，有3點觀察，一是1至3月女性全體受僱員工經常性薪資中位數為3萬5994元，男性為3萬9916元；與去年同期相比，男性增加3.28%，女性也成長3.14%。

第二，1至3月未滿30歲者的經常性薪資中位數為3萬1464元，隨著年齡增長，薪資因工作經驗及專業程度累積而提高，50至64歲者增至4萬2898元。

第三，1至3月經常性薪資中位數隨教育程度提高而遞增，專科及大學程度者為4萬353元，研究所程度者為6萬5979元；就近5年同期觀察，研究所程度者薪資年增率高於其他教育程度者。