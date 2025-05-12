美國將中國商品關稅降至30%　攬貨業估兩周後見到貨量、運價齊升

▲攬貨業估本月底中美線貨量會見到明顯回升，運價也將應聲上漲。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

美國將中國商品關稅從145%降到30%(含基本關稅10%、芬太尼關稅20%)，兩家超大型攬貨公司負責人估計與台驊物流物流董事長顏益財認為，美國進口商放在加拿大、墨西哥與美國保稅倉庫的貨會先進入美國市場，本月底中美線貨量會見到明顯回升，運價也將應聲上漲，東南亞地區貨量則會減少。

對於美國這次會很快鬆口調降中國商品關稅，攬貨業都認為，主要原因是美國太依賴中國商品了，少了中國商品，高漲的物價將造成嚴重通膨，而光洛杉磯港就估計本月進口貨櫃量會減35%，除了港口，鐵路、倉儲與陸運相關工作人員工作都會受到影響。

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現在美國決定對中國商品降低關稅，由於出口商需要備貨，船公司也需要將調離美國線的船隻調回，估計5月底會出現價量齊揚現象。另船公司原定本月15日透過開徵旺季附加費，或是以直接調升基本運費方式加高的每大箱(40呎櫃)750美元運價，估計多數船公司都會確實調升，預計實際調升約300-500美元，以目前美西線2350美元運價估算，調幅在12.77%到21.28%之間。

台驊控股(2636)今日下午在法說會上就列出中國市場難以取代的優勢，包括：

龐大且持續擴張的內需市：中國為全球第二大經濟體，2024年GDP約18兆美元，占全球約17%。14億人口+7億中產階級潛力，驅動長期消費升級與高品質商品需求。

不可替代的全球供應鏈地位：擁有全球最完整的製造生態系統，涵蓋原料、零組件到終端組裝。「世界工廠」角色，基礎設施全球領先，高度現代化的港口、鐵路與數位物流體系支撐出口能量。

技術創新能力快速崛起：在AI、電動車、5G、綠能技術等領域居全球前列。構建成熟的本地創新體系，科技巨頭與國家及研發並進。

地緣戰略與區域整合效益：作為RCEP核心與「一帶一路」推進國，深化與亞非歐經濟連動。擁有亞太最具戰略價值的製造與物流門戶樞紐。

外資企業高度依賴：中國為眾多跨國品牌(Apple Tesla、LVMH)最大或次大市場。營運深度本地化，資產布局與供應鏈綁定程度高，轉移成本極高。

政策穩定與國家推動力強：中長期規劃明確(如「十四五」、「中國製造2025」,產業方向具可預期性。靈活調控能力強，能迅速針對國內外變局調整支援政策。

台驊物流董事長顏益財透露，有商界朋友問他中美貿易戰會入如何發展，他表示美國有選舉壓力，中國沒有，美國明年4月就有期中選舉，對於嚴重影響美國物價與經濟發展的關稅問題，美國會先做出讓步。

顏益財在下午兩點舉行的法說會，估計運價第2季是谷底，之後會觸底緩漲。當時中美貿易協商結果還未出爐，但顏益財在傍晚還是維持他的看法，認為30%關稅還是偏高，運價不會暴漲，目前中美協商結果只是框架，對等關稅部分是延90天，很多事情還需要進一步協商。

剛離開外籍船公司的攬貨業高階則指出，美國線目前減艙比例約三成，有些船是減速加跳港，可以很快補充美國線運力，市場應該不至於出現明顯缺艙現象。