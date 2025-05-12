▲「南霸天」京城銀行被收購，成立77年將下市告別台股。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

京城銀行（2809）被永豐金（2890）收購，以總交易金額599億元賣出。今年4月，雙方已將申請文件送交金管會，最快今年10月完成股權轉換，屆時京城銀行100%股權將轉移給永豐金，股票也將下市，成為永豐金子公司。這代表成立77年的京城銀將正式走入歷史。

京城銀行在全台擁有66家分行，雖然在台北、新北、桃園、新竹市、台中有據點，但主要集中在雲林、嘉義、台南、高雄及屏東，在南台灣多達48處，又被稱為銀行業的「南霸天」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

永豐金看中京城銀行深耕中南部，欲一舉深化在南部的業務發展，最終促成合併，以每1股京城銀行普通股可換取現金26.75元及1.15股永豐金普通股，將京城銀行納為永豐金控持股100%之子公司，合併總交易金額達599億元。

雙方4月正式向金管會送件申請，預計今年10月完成股權轉換。屆時永豐金將持有京城銀行100%股權，因此依規定，京城銀股票將申請下市，正式成為永豐金子公司，後續與永豐銀的合併作業預計2026年第4季前完成。

面對京城銀行與永豐金合併，為保障員工權益，京城銀行工會、永豐金及京城銀行公司三方經過三輪協商後，在95%工會成員同意安置計畫的背景下，最終於本月9日已正式簽署「員工安置計畫」，合併案將正式進入審查階段。

▼京城銀行工會與永豐金控、京城銀行簽署「員工安置計畫」。（記者林東良翻攝）