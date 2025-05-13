民進黨神主牌「非核家園」失捧？《核管法》今表決　重啟將有據

圖、文／CTWANT

台灣最後一座運轉的核三廠將在今年5月17日除役，為防止台灣在「核電歸零」後面臨用電不足，在野黨預計在今（13）日院會中審議《核子反應器設施管制法》（核管法）修正案，延長核電廠服役年限並放寬重啟條件，再配合「重啟核三公投」，強力扭轉執政黨的「非核家園政策」。

▲《核管法》修正等於是給了執政者一把重啟核電的鑰匙，位在屏東縣墾丁南灣的核三廠就可依法申請延役。（圖／CTWANT提供，下同）

台灣從1970年代開始發展核電，並由台電經營三座核電廠，然而自三哩島事件後全球多處相繼發生核能事故，台灣也出現反核聲浪，2016蔡英文政府推動非 核家園政策，全台最後一座發電機組核三廠二號機也將除役。

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民眾黨立委張啓楷說，5 月 17 號核三廠停止運轉後，以後台電每年都要虧1000億，因此在野黨必須讓《核管法》在周二通過，解決兩個問題：首先、是延核電廠的使用年限，比照美國與日本，從40年延長到60年；另一方面，原本規定必須在使用年限到期前5年申請延役，這次修法也比照美、日，放寬為1到3年前提出即可。他說，「修法通過後，等於是給了執政者一把重啟核電的鑰匙，但要不要去開，主導權還是在民進黨手上。」

▲民眾黨立法院黨團提出「重啟核三」公投案，在院會表決逕付二讀並交付黨團協商，經一個月冷靜後三讀通過，預計8月舉辦公投。

「因此台灣民眾黨提出另外一個解決方案，雙管齊下。」張啓楷說，除了《核管法》給了民進黨鑰匙，民眾黨還提出了「重啟核三公投」（公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉？」），預計在八月進行投票，一旦通過，政府必須依法執行公投結果，加上《核管法》提供的法源依據，核三廠延役就一定要實施。

張啓楷說，民進黨政府一再用「核廢料無法處理」的理由反對核電，但環顧全世界，先進國家都可以處理，而且現在美國在台協會（AIT）都明確表態，可以幫忙處理核廢料，這根本不是問題。他指出，台灣的核電廠在國際原子能總署的全球安全評比中名列前茅、排名第6，三座廠用了40年也沒問題。

▲立委張啓楷說，《核管法》給了執政者重啟核電廠的鑰匙，但為避免民進黨仍不執行，民眾黨雙管齊下，同時提出「重啟核三公投」。

「賴政府看起來有稍微在轉向，等著在野黨幫他把樓梯架好。」張啓楷分析，總統賴清德現在仍在觀望，總統府氣候變遷委員會副召集人童子賢多次表達對核電的期待，日前還說核電可為台灣省下數兆新台幣，加上民調顯示，不僅全體民眾多數贊成核電，連民進黨支持者中贊成也略高於反對，可見綠營內部在鬆動，如今在野黨為了台灣好，用修法與公投給賴總統一個下台階。

民進黨屏東立委徐富癸指出，根據《核管法》規定核電廠設施運轉執照有效期間最長為40年，這項規定是在2002年由國民黨及親民黨作為立法院多數所通過的，但事隔20年藍、白突然認為1984年興建的核三廠可以繼續運轉，這毫無科學、理性依據。

徐富癸說，核三廠二號機的燃料池空間沒辦法延長運轉至60年，不僅如此，乾式儲存廠若要重新興建啟用，不是屏東縣政府同意就好從，這個工程就要花5年到6年，施工到完成拿到執照至少要7年的時間，並非馬上就可以解決的問題，用公投的方式來處理核廠延役議題太過粗暴。

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