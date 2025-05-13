▲COMPUTEX 2025 「ESG GO！」系列活動，共創永續未來 (圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

COMPUTEX 2025將於 5月20日至5月23日在台北南港展覽館1、2館盛大開展，1400家廠商參展、使用約4800個攤位高達8萬平方公尺的展示面積，聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題，全方位呈現全球科技產業的創新能量。

為落實永續發展理念，COMPUTEX 亦持續深化「ESG GO！」系列活動，推出「Green Impact Label」、「Earth Mission APP」以及「展覽永續設計獎」等多元活動，從展覽設計至觀展體驗，全面推動低碳永續發展，為全球綠色轉型樹立典範。

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動一：Green Impact Label 鼓勵企業環保作為。COMPUTEX 2025持續推動永續發展，號召所有參展夥伴一同投入環境永續與綠色製造行動。為彰顯對環境的承諾，COMPUTEX邀請獲得RE100企業、道瓊永續發展指數（DJSI）、ISO標準、MSCI ESG指數等國際認證的參展廠商參與，在獲得認證的企業攤位上設置「Green Impact Label」綠色響應標章，標誌綠色供應鏈形象，促進更廣泛的企業參與，共同創造永續轉型的多元可能。

活動二：Earth Mission APP養成永續生活習慣。COMPUTEX 2025與長期推動永續理念的參展夥伴宏碁Acer攜手合作，邀請所有與會者透過宏碁推出的Earth Mission APP，挑戰21天建立綠色生活習慣，引導使用者從生活中的小事做起，實踐環保理念，創造長遠的永續影響力。今年在COMPUTEX展覽期間下載APP並完成指定任務，即可兌換COMPUTEX及宏碁準備的限量環保好禮。

活動三：展覽永續設計獎 打造綠色專業展會。在ESG永續治理成為全球共識的當下，會展產業也積極導入環保理念，從展覽主題、展場設計、材料應用、舉辦形式到宣傳媒介等，各行業紛紛發揮巧思，實踐綠色展覽概念。

COMPUTEX作為全球指標AI和新創展覽，展現對永續議題的重視，鼓勵參展企業以實際行動落實綠色展會理念，特別設立「永續設計獎 Sustainable Design Award」，旨在激發廠商創意，將3R (Reduce, Reuse, Recycle) 融入展位設計與活動中，共同打造低碳、低污染、低耗能的COMPUTEX。

此外，COMPUTEX 2025大會刊物全面採用經 FSC 認證森林來源、回收纖維或控制木材等環保紙材製作，彰顯對生態保護與責任供應鏈的堅定承諾，從細節體現對環境友善的實際行動。

COMPUTEX 2025為全球產業的年度盛會，不僅揭示AI技術創新的最新發展，更展現未來科技與永續發展的方向，歡迎各界人士踴躍參與。