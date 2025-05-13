台股禁空令退場時機？　金管會給4大指標　

▲金管會示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美中關稅談判有新進度，今（13）日台股上漲200.06點以21330.14點作收，收復川普關稅宣布前的跳空缺口，市場關注台股近況以及「禁空令」何時退場？金管會證期局副局長黃厚銘回應，將考量台美關稅談判結果、相關經濟參數、國際金融情勢變化，以及證券交易市場情況等四大指標，經過綜合考量後才會更進一步決定，截至金管會最新統計數據顯示，擔保維持率180%、借券賣出占比1.9%。

美中關稅戰有了90日緩衝期，激勵昨（12）日美股走高，4大指數漲幅落在2.81%～7.04%，今日台股收盤指數為21,330.14點，上漲200.6點，漲幅0.95%，同時段日本漲1.74%、新加坡漲0.35%、上海漲0.14%、韓國跌0.11%、香港跌1.60%。

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此外，金管會統計，4/2美國宣布對等關稅以來股市走勢方面，今年自4/2至5/12止，台股下跌0.79%，若統計到今日為止漲0.15%，同期間上海漲0.57%、新加坡跌1.97%、香港漲1.50%、韓國漲4.05%、日本漲5.37%、美國道瓊漲0.44%。

金管會重申台股基本面，2025年截至4月底本益比約16.89倍，現金殖利率達3.23%（加計股票股利為3.33%），國內上市櫃公司2025年截至4月底累計營收約15.18兆元，較去年同期增加16.78%，為歷年同期最高。



金管會宣布「禁空令」平均整體借券賣出的比重已降到1.9%。而融資擔保維持率到昨日止為180%以上，亦遠高於會被斷頭的130%。

