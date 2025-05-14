Nissan爆去年虧損6708億元「宣布將裁員2萬人」關閉7座工廠

▲日產（Nissan）新任社長埃斯皮諾薩（Ivan Espinosa）。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日產（Nissan）汽車近日公布2024年度財報，顯示該年度虧損高達6708億日圓（約新台幣1457億元），創下歷史新高。為改善經營狀況，公司宣布至2027年度前將裁減全球員工2萬人，並縮減車輛生產工廠數量，國內廠區也在考慮範圍內。

據《NHK》報導，根據日產的財報數據，2024年度營收較去年下滑0.4%，達12兆6332億日圓（約新台幣274兆元）；營業利益則銳減87.7%，僅697億日圓（約新台幣15億元）。最終虧損則因主力市場美國銷售成本上漲及工廠資產價值重估，導致高達5000億日圓的減損損失。

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為重振業務，日產宣布將在全球裁減1萬1000名員工，加上先前計劃，至2027年度前總裁員規模將達2萬人，占集團人力約15%。此外，車輛生產工廠數量將從目前的17座縮減至10座，並計劃將中國以外的生產能力從350萬台降至250萬台。

▲日產新任社長埃斯皮諾薩表示，2027年前總裁員規模將達2萬人。（圖／路透）



日產表示，美國關稅政策的不確定性對今年度業績造成影響，估計最高損失可達4500億日圓（約新台幣97億元）。公司暫時無法提供全年損益預測，但預估未來3個月內的營業損益可能出現2000億日圓（約新台幣43億元）的赤字。

日產在美國及中國市場銷售表現不佳，導致生產設備過剩，成為業績下滑的主因之一。去年，日產的生產能力約500萬台，但實際產量僅310萬台，反映出設備利用率不佳。

日產新任社長埃斯皮諾薩（Ivan Espinosa）在記者會上表示，裁員及工廠削減計劃將涉及日本國內，具體細節尚未公布，「業績回升刻不容緩，我們必須加速改革，並全力投入以實現目標」。

此外，埃斯皮諾薩對美國關稅政策表示擔憂，希望能達成合理且穩定的協議，為汽車業創造更透明的經營環境。