快訊／台積電漲23元至992　台股開盤大漲逾300點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（14日）以21552.42點開出，指數大漲222.28點，漲幅1.04％，指數續走高，大漲逾300點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲21元來到990元，漲幅2.17％，最高來到992元，上漲23元；鴻海（2317）上漲3.5元至161.5元；聯發科（2454）上漲15元至1370元；廣達（2382）上漲6元來到268元；長榮（2603）上漲2元至234.5元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌269.67點或0.64％，收在42140.43點；標準普爾500指數上漲42.36點或0.72％，收5886.55點；那斯達克指數上漲301.75點或1.61％，收在19010.09點；費城半導體指數上漲150.43點或3.15％，收4931.36點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42140.43 ▼269.67 ▼0.64% S&P500 5886.55 ▲42.36 ▲0.72% NASDAQ 19010.09 ▲301.75 ▲1.61% 費城半導體指數 4931.36 ▲150.43 ▲3.15%

資料來源：證交所