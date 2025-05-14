大麥克指數算台幣匯率升到13.3元？　前操盤手拆解盲點

▲專家認為，大麥克指數只能說是一個有趣的指標，無法準確反映各國貨幣的購買力。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

市場傳聞用大麥克指數的平價推估，可得出新台幣匯率應該會升到13.3，話題掀熱議，專家提醒，大麥克指數只是概略性的參考，匯率的因素考量很複雜，不能只用漢堡來定論。

「以經濟學人今年1月公布的報告，台幣匯率被低估59％，表示會升值將近60％的幅度，但我認為不至於如此。」前華爾街操盤手闕又上在《錢鏡你家》節目中解釋，前陣子台幣匯率是33，等於是腰斬到16再砍，「有點危言聳聽了，並不合理。」闕又上推估台幣匯率有機會來到26～27的區間。

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億元教授鄭廳宜強調，大麥克指數像是一個有趣的指標，幫助人們理解不同國家貨幣匯率的相對價值，但它並不適合作為衡量匯率是否合理的精確工具，而更像是一個輕鬆的、具趣味性的參考，「簡單的說，大麥克指數只適合學校考試用的題目，如果不講清楚，只會造成民眾的恐慌。」他說。

大麥克指數（Big Mac Index）是一個基於購買力平價理論（PPP），來衡量匯率合理性的一種非正式經濟指標。鄭廳宜解釋，它是依據全球各國麥當勞餐廳的大麥克漢堡價格，作為比較基準，看看不同國家的貨幣匯率是否合理。

這次怎麼推出13.3元這個數字的？一個大麥克在美國賣5.99美元，台灣賣新台幣81元，換算下來，等於1美元兌新台幣13.52元，但實際匯率卻在31元附近，代表根據購買力角度，新台幣被嚴重低估。

然而，大麥克指數的購買力平價理論（PPP）的基本假設：一物一價、國際貿易之間不存在交易成本，鄭廳宜認為在現實狀況皆不成立，「不同國家之間相同商品的價格本來就不是一樣的，不可能『一物一價』；而且每個國家的大麥克食材、運輸成本、稅收等，都有差異。」鄭廳宜認為難以用它來準確反映各國貨幣的購買力，因此大麥克指數當然也不成立。

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