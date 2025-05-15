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法人：00949績效贏過主、被動基金　原因回歸選股邏輯！

財經中心／綜合報導

股神巴菲特今年再度加碼日股，預計將對五大商社持股拉升至法規上限10%，並在股東會上強調「50年都不會賣」，展現對日本市場的長期信心。外資亦隨之跟進，推升日股買氣升溫。觀察近半年國內日股基金績效，復華日本龍頭（00949）以逾10%報酬率穩居主被動型基金之首；摩根絕對日本基金與中信日經高股息（00956）則繳出7%至8%的亮眼成績，緊隨其後。

根據日本財務省數據，全球投資人4月對日本股票與中長期債券（不含短期債）淨買入達8.21兆日圓，創2005年有統計以來新高，超越2023年4月前高紀錄。其中，淨買超日本股票與基金達3.67兆日圓，為歷史第三高，顯示在美國市場動盪之際，日本資產正成為全球資金的避風港。

除資金湧入外，日本企業也加速推進公司治理改革。根據高盛統計，東證指數成分股企業今年4月共宣布高達3.8兆日圓的股票回購計畫，較去年同期大增近三倍。儘管面對全球貿易緊張與關稅風險，日本企業仍積極強化資本運用與公司治理，進一步鞏固市場信心。

在基本面與資金面雙重利多下，日股表現穩健，帶動國內日股基金績效同步走揚，投信投顧公會資料顯示，近半年表現最佳者為復華日本龍頭（00949），報酬率達10.25%，穩居主被動型日股基金之冠；摩根絕對日本基金及中信日經高股息（00956）則以7%~8%的成績緊追其後。相較之下，傳統市值型或聚焦半導體題材的日股ETF，近半年多為負報酬，表現相對疲弱。

法人指出，在巴菲特推波助瀾下，日本這幾年的崛起的確看的到，00955的確具有商社概念，00949選股邏輯則著重企業的海外營收及客戶數，不只有商社股，亦有如Sony、Toyota、任天堂等為投資人所熟知的全球型大企業，台灣投資人在投資日本的選擇上越來越多元！

整體而言，在外資簇擁、企業改革加速及中美貿易局勢趨緩等多重利多下，日本股市已成為國際資產配置重心。國內投資人可透過主動式基金或ETF布局，把握日股新一波成長契機。

法人：00949績效贏過主、被動基金，原因回歸選股邏輯！（圖／業者提供）

▲資料來源：Cmoney公會版月基金績效評比，資料日期：2024/10/30-2025/04/30。

關鍵字： 日股ETF0094900956巴菲特

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