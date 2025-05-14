前股王宏達電賣北北投17筆土地給和碩　估每股挹注4.67元

▲宏達電公司外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

前股王宏達電 （2498）今（14）日公告，將處分桃園及新北共計 17 筆土地，桃園 6 筆建案，總交易金額為 56.38億元，扣除持有成本與稅費後，預計處分利益為39億元。法人推估最快第3季完成認列，挹注每股4.67元。

宏達電公告指出，本次處分桃園市桃園區大樹林段及新北市鶯歌區鳳福段等共計 17 筆土地，約 8,454.53 坪，桃園市桃園區大樹林段六處建案、約 30639.02 坪。

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這批出售的不動產中，包括宏達電向證交所登記的公司地址桃園市桃園區興華路23號，全都出售給和碩（4938），和碩亦同步公告向宏達電取得土地與建物，宏達電也因此變更公司登記地址為桃園市桃園區興華路21巷1號。商用不動產界預期依照執行流程最快第2季底第3季初完成交割，扣除稅費與持有成本後實際利潤達39億元，法人以宏達電現有股本83.35億元估算，每股挹注約4.68元。

宏達電指出，公司目前營運資金充足，財務狀況穩健，具備良好發展基礎。此次變更公司註冊地址，純粹因應土地出售事宜，並非反映任何業務方向或策略之調整。回顧公司發展歷程，自創立於新店以來，公司曾數次因營運需要或策略考量變更公司註冊地址，此等均為正常且合理的經營調整。