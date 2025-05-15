台積電站上千元！市值衝26兆　指數翻紅小漲17點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（15日）以21776.65點開出，指數下跌6.22點，跌幅0.03％。台積電（2330）站上千元市值向26兆元挺進。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電上漲1元來到1000元，漲幅0.1％；鴻海（2317）維持平盤至163元；聯發科（2454）上漲5元至1365元；廣達（2382）維持平盤來到276.5元；長榮（2603）上漲3.5元至246元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌89.37點或0.21％，收在42051.06點；標準普爾500指數上漲6.03點或0.1％，收5892.58點；那斯達克指數上漲136.72點或0.72％，收在19146.81點；費城半導體指數上漲29.38點或0.6％，收4960.74點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42051.06
|▼89.37
|▼0.21%
|S&P500
|5892.58
|▲6.03
|▲0.1%
|NASDAQ
|19146.81
|▲136.72
|▲0.72%
|費城半導體指數
|4960.74
|▲29.38
|▲0.6%
資料來源：證交所
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