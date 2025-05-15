美林經理人調查6成預期美經濟軟著陸　多數估Fed降息2碼

▲5月美林經理人調查：6月受訪者預期經濟軟著陸。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美英達成的貿易協議，美中雙方同意在談判繼續進行之際，暫停兩國相互加徵的高額關稅為期90天，美中貿易談判之前即進行調查的五月份美銀美林經理人調查報告顯示，認為經濟可能衰退僅1%的受訪經理人，對比上個月為42%，經濟軟著陸預期回歸普遍共識，61%的經理人如此預期；此外，30%經理人預期未來一年的全球通膨將攀升，較上月顯著下滑，46%的經理人預期聯準會今年度可能將降息二碼、25%認為將有三碼降息空間。

在資產配置方面，全球股票的配置從上月的淨17%減碼回升至淨13%減碼，其中美股配置由淨36%減碼進一步下降至淨38%減碼，對於歐股配置則由淨22%加碼攀升至淨35%加碼，反應經理人對於美元的配置為淨17%減碼，為19年來低點。對於債券的配置比重則下降，由上個月的淨17%加碼轉為淨1%的減碼。

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在其他調查方面，全球貿易戰引發經濟衰退為最令人擔憂的三大尾端風險之首，通膨導致聯準會升息居次，在擁擠交易方面，「做多黃金」連續兩個月霸榜最擁擠交易。

以上資料依據彭博資訊，四月份美銀美林經理人調查於5/2～5/8進行，對管理4,580億美元資產的174位經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，美中貿易戰休兵90天進行談判，期間兩國互課關稅稅率大幅調降超出市場預期，此外媒體指出川普團隊已設定一份約20個美國貿易夥伴的優先談判清單，涵蓋亞洲、歐洲、非洲及拉丁美洲等國家，被視為川普政府試圖制定可複製的談判樣板，便於快速推動並完成更多雙邊協議，預期關稅談判進展有利風險性資產續揚。

富蘭克林證券投顧建議，投資人應密切關注美國貿易協議細節及其對經濟和企業獲利的影響，樂觀中仍應保留風險意識。著眼川普關稅政策不確定性讓美國例外論面臨挑戰，國際資金有望回流歐亞尋找機會，建議採取全球化佈局掌握資金輪動，美元資產首選美國平衡型、債券型及科技產業股票型基金，非美元資產看好日本、印度及歐洲股票型基金，印度股市短線因地緣政治衝突的震盪無礙其長期多頭格局，空手者可留意黃金產業型基金漲多拉回之際以5～10%資金承接，提高投資組合多樣性。