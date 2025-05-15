台灣國際醫療暨健康照護展　連結全球智慧醫療新創與亞太投資商機

▲以色列Mentaily運用AI與GenAI改革精神健康評估的先驅。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導



由中華民國對外貿易發展協會主辦的「2025台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)」將於6月5日至7日於台北南港展覽2館盛大登場。作為亞太地區最具代表性的醫療科技展之一，Medical Taiwan不僅是展示平台，更是台灣鏈結全球智慧醫療產業、開拓未來醫療商機的重要樞紐。根據主辦單位資料，展覽去年吸引來自63個國家、近萬名專業人士參與，顯示其國際影響力與跨國合作潛力持續擴大。

隨著全球面臨高齡化與精準健康浪潮，智慧醫療與AI醫療已成各國競相投入的重點領域。台灣憑藉資通訊與醫療體系的雙重優勢，持續深化在全球醫療科技產業鏈中的戰略角色。今年展覽重點之一，即為擴大規模設置的「M-novator新創展區」，以「智慧醫療 × 國際創新」為核心，匯聚全球具潛力的新創團隊與投資者，打造前沿交流平台。

今年Medical Taiwan的「M-novator 新創展區」，呼應全球高齡化趨勢及醫療效率提升的迫切需求，打造匯聚全球智慧醫療新創與投資者的交流平台。邀集5國11家來自美國、比利時、以色列、韓國與台灣的新創企業參展，展品涵蓋數位健康平台與遠距照護、先進醫材與感測技術、AI輔助診斷與影像分析等領域。其中，以色列新創Mentaily運用AI與GenAI改革精神健康評估機制，比利時的TwinSkin.care則以傷口數位分身技術提升傷口照護效率，充分展現智慧醫療技術的多元應用與國際創新動能。

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M-novator 新創展區也將於6月5日下午進行「M-novator 新創發表會」，深入探討未來醫療商機與投資趨勢；活動特別邀請國際頂尖醫療投資專家進行專題演講，深度解析全球智慧醫療投資的最新趨勢、募資策略。

另由台灣在地產業領袖與醫院代表參與的主題座談，針對台灣醫療生態系實務合作進行深入探討，分享臨床導入、供應鏈協作、法規路徑、市場進入等成功關鍵。此外，11家參展新創亦將在此進行現場展示發表，向投資人、潛在買家、產業夥伴直接展現技術優勢、產品價值與商業模式，尋求資金挹注及商業合作機會。

透過匯聚創新技術、跨國新創與關鍵資源對接平台，Medical Taiwan為智慧健康產業搭建通往國際市場的橋樑，展現台灣整合科技與醫療實力的深度與廣度，持續為全球健康產業創造合作新契機，更多展覽資訊請至官網(www.medicaltaiwan.com.tw)查詢。