8大工商團體支持千億撥補　呼籲「撐住台電穩定電價」

▲台電。（圖／記者劉亮亨攝）

記者廖婕妤／台北報導

台電再度向立法院爭取撥補千億元預算，工總、商總、工商協進會等8大工商團體今（15）日提出聯合聲明，呼籲朝野各黨派能夠支持撥補台電預算，「撐住台電，就是穩定電價。」

中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、中華民國工商協進會、中華民國全國中小企業總會、中華民國工業區廠商聯合總會、台灣區電機電子工業同業公會、中華民國工業協進會、臺灣工商企業聯合會等8大工商團體，考量我國產業這幾年剛度過疫情影響衝擊，目前遭逢美國高關稅及匯率急遽動盪，造成外銷產業嚴重打擊之艱困時刻，台灣沒有內耗的本錢，大家一定要共同為國家發展、人民福祉而努力，呼籲朝野各黨派能夠支持1000億元撥補台電預算，因為撐住台電，就是穩定電價，共同支持才能照顧民生、撐住產業，以避免預算未能撥補時，影響產業發展；此外，物價波動對於街邊小吃店、麵攤、小商家，影響民生甚大，朝野共同合作，以人民福祉為依歸。

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8大工商團體指出，近期為因應美國關稅衝擊，行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，8大工商團體在國家面臨國際經貿挑戰，遭逢美國高關稅及匯率急遽動盪，造成外銷產業嚴重打擊之艱困時刻，期待立法院各黨派針對1000億撥補台電預算，予以支持，藉以穩定電價、減輕產業負擔、避免民生物價波動，協助企業度過當前挑戰，惟籲請政府監督台電確保穩定供電，並考慮多元發電方案，勿使台電持續重大虧損，影響國家及產業經濟發展。