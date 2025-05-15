台股成交王南亞科當沖比破6成　並列14檔注意股

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
記憶體廠南亞科（2408）受惠DRAM喊漲、庫存搶貨題材，近4個交易日獲外資買盤加持，今（15）日再爆出逾21萬張交易量續奪台股成交王，盤後證交所公告，南亞科當沖比超過6成，並列14檔注意股。
證交所指出，南亞科5月14日為止最近六個營業日當沖成交量占最近六個營業日總成交量比率60.08%，且5月14日當日沖銷成交量占該日總成交量比率66.16%，因此列為注意股。
由於韓國三星傳出與客戶洽談DRAM調漲，且DDR4漲幅高達20%，南亞科等記憶體族群近期股價表現活躍，南亞科昨（14）日已先飆出26萬張成交量穩居台股成交王，今日再灌入21萬5250張成交量，以上漲0.35元或0.78%、每股45.3元作收，盤中最高報46.2元，為3月21日、近2個月波段高點。
外資本周天天敲進南亞科，過去4個交易日分別買超1.35萬張、2.28萬張、6127張與1.05萬張，合計4個交易日增持52973張，持股比攀至9.72%。
除了南亞科以外，證交所今日所列其他13檔注意股包括：晟銘電（3013）、喬鼎（3057）、正達（3149）、牧德（3563）、穎漢（4562）、大銀微系統（4576）、光聖（6442）、動力-KY（6591）、聯策（6658）、富世達（6805）、昇陽半導體（8028）、明輝-DR（911608）
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