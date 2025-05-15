快訊／中美線貨量約增三成　達飛加班船美西收3千、6月再加2到3千美元

▲法國達飛航運在中美線率先派出加班船。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／台北報導

在亞洲-美國航線攬貨量名列全球前五大的超大型攬貨公司負責人指出，目前中美線貨量約恢復到近八成，貨量增幅約3到4成，市場傳出貨量增三倍是因託運人為了搶艙位虛報或重複訂艙所致；達飛航運(CMA)已經率先派出1艘1萬箱(20呎櫃)的加班船，每大箱(40呎櫃)收3000美元，6月1日每大箱計畫漲到5000-6000美元，實漲多少要看美線船隻復航速度與加班船多寡。

排名在全球前12大以內的超大型攬貨公司負責人則估計，中美線實際貨量增約三成；一家運力在全球10名以內的貨櫃船公司高階則指出，該公司估算約增兩成，因為除了少部分已經完成製作的商品可以立刻出貨，其餘從下單到製造都是需要時間的。

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國內多家大型擬貨公司與船公司都表示，貨量是有明顯增加，但還不到爆增的地步，船公司都已在針對排名前20或30大的客戶，調查了解未來對艙位的需求。由於本周要開出的船隻，貨物都已經進倉，已經來不及加價，下周運價才會真的調升，調漲後美西線每大箱運價都在3100美元左右，較現行運價高出750美元，有一家提供2100美元優惠價的船公司，下周則將直接調升至3100美元。

達飛動作最快，已經立刻派出加班船，預計本月29日抵達上海與深圳裝貨航往美西，每大箱收3000美元，一推出艙位就沒了，主要是因為本周與下周船公司減掉的航班很多，6月1日計畫要漲到5-6千美元。業界龍頭地中海航運則都沒有減班，統一運價(FAK)收3000美元。

市場傳出有船公司計畫6月15日將美西線每大箱運價加高到7千美元，屆時估計美國線已經有部分原取消的航班會復航，也可能還有加班船，因此實際能漲多少還有待觀察，畢竟有些訂單已經轉到東南亞了。

業界認為，目前市場情況很混亂，估計下周會較明朗，也可以整理出各家船公司運價與旺季附加費計畫。