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國際智慧能源週與國際淨零永續展10月登場　助企業強化綠色韌性

▲台灣國際智慧能源週參展早鳥優惠只到5月30日，預期規模將再創新高，吸引28,000名專業人士參觀。(圖／貿協提供)

▲台灣國際智慧能源週參展早鳥優惠只到5月30日，預期規模將再創新高，吸引2.8萬名專業人士參觀。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會(TAITRA)與SEMI國際半導體產業協會旗下的產業聯盟－綠能暨永續發展聯盟(GESA)，共同舉辦的年度指標能源產業展覽「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」與「台灣國際淨零永續展(Net-Zero Taiwan)」將於10月29日至31日在台北南港展覽1館盛大展出。

因應AI科技與永續發展雙軌並進的全球趨勢，今年展覽聚焦「能源轉型」、「多元綠能」、「科技儲能」、「深度節能」等關鍵議題，打造最完整的綠能永續商貿平台。

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根據國際能源總署(IEA)近期發布的首份《能源與人工智慧》報告指出，全球資料中心的用電需求至2030年將倍增，預估2035年新增用電量中，將有一半仰賴綠能供電，隨著全球電力需求快速攀升，帶動能源產業格局轉變，再生能源與電網儲能成為驅動轉型的雙引擎。

「台灣國際智慧能源週」緊扣全球能源市場趨勢，透過「太陽光電展」、「風力能源展」、「智慧儲能應用展」及「多元創能展」四大展區，串聯綠能產業上下游供應鏈，全方位展出最新技術與應用解決方案。

此外，近來地熱與氫能備受關注，除氫能在工業脫碳、交通運輸及儲能應用等領域創造龐大商機外，地熱發電也蓄勢待發，Google已與臺灣簽署亞太首張地熱購電協議，地熱有望成為能源轉型的下個突破口。「多元創能展」看好新興能源的市場潛力，將聚焦氫能、地熱、小水力與生質能等前瞻技術，開拓新能源藍海商機，帶動臺灣綠能產業邁向技術升級與市場成長新動能。

全球邁向2050淨零目標已從承諾走向行動，企業競爭力不再只是減碳力道，更在於如何強化能源效率、建構綠色供應鏈。我國政府已於年初啟動《台灣總體減碳行動計畫》，推動跨部會協作與技術創新，全面啟動產業淨零進程。今年「台灣國際淨零永續展」再次集結產業標竿企業，包含台塑新智能、聯華林德、士林電機、泓德能源等皆參與展出。

今年展覽除聚焦深度節能、能源整合服務、循環經濟、綠電交易、減碳與負碳技術等範疇外，亦將擴大徵集建築節能、自然碳匯、碳足跡審計、氣候風險管理等跨領域業者，透過百工百業交流激盪創新永續思維，展現多元淨零解方，打造加速淨零技術發展的重要平台。

2025年「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」展期間除展示綠能與減碳技術服務外，亦將辦理「淨零學院」系列論壇，結合「氫學堂」與「碳學堂」，邀請產官學研專家深入剖析氫能趨勢與碳管理議題。

參展早鳥優惠將於5月30日截止，預計吸引28,000名國內外專業人士參觀，歡迎相關業者把握最後報名機會，掌握低碳轉型與商業布局機會。更多展覽資訊，可參閱官方網站：

關鍵字： 智慧能源週淨零永續展10月登場綠色韌性

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