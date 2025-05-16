輝達總部爆落腳北士科！　與新光人壽密談中

▲輝達總部傳落腳北士科。（圖／北市府）



記者董美琪／綜合報導

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下周將現身2025台北國際電腦展（COMPUTEX），外界關注其台灣總部選址。最新消息指出，輝達可能落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17與T18基地，目前正與地主新光人壽協商。不過輝達尚未正式證實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲NVIDIA輝達美國加州總部外觀。（圖／翻攝自谷歌地圖）



據媒體報導，輝達與新光人壽自農曆年後已開始接觸，洽談內容聚焦地上權轉讓與建案設計變更。T17與T18基地面積約3.89公頃，具備捷運交通、電力供應與市中心優勢，也符合黃仁勳希望員工在台北市上班的理念。

▲北投士林科技園區被傳為輝達台灣總部落腳地點。（圖／記者姜國輝攝）



T17與T18由新光人壽於2021年取得地上權，原計劃興建商辦大樓，總投資超過140億元，但因經營權異動，開發進度延宕。依地上權契約，新壽須在2027年2月前取得使用執照方可轉讓，若輝達接手，需市府同意變更合約。

台北市長蔣萬安15日在市議會表示，市府樂見輝達設點北市，並已提供潛在基地資訊與協助。他僅表示，事情仍在評估，「飯還沒煮熟，先不要開鍋蓋」。

同時，新光金（2888）14日發布重訊，代子公司新光人壽公告，新光人壽董事會已決議資產處分，並授權董事長簽署備忘錄。雖未正面提及輝達，但外界解讀為預作準備。對此新光人壽回應「不予置評」。

▲北投士林科技園區智慧生態示範園區。（圖／北市府）



據了解，雙方去年已初步接洽，並有具實力中間人協助。T17與T18現場已圍起施工圍籬，並掛上「AI水岸智慧園區」標語，展現智慧園區定位。鄰近的T16為金仁寶總部，也為輝達重要夥伴，形成明顯的產業聚落優勢。

雖然新北、桃園等地也曾被納入選址考量，但綜合交通、土地與用電條件，北士科方案仍最具可行性。外界預期，若協商進展順利，黃仁勳可能於5月21日記者會上親自宣布台灣總部落腳地點。此舉不僅是輝達深化在台投資的重要里程碑，也將為台北市帶來國際關注。

▼黃仁勳將來台灣演講。（圖／路透）



根據台北市政府公布資料，北投士林科技園區科技產業專用區T16、T17、T18（台北市北投區軟橋段88、91、93地號）市有土地已於2021年10月及11月決標，其中T16街廓由仁寶電腦工業股份有限公司（與康舒科技股份有限公司以合作聯盟共同投標）得標，T17、T18街廓由新光人壽保險股份有限公司得標，另其他市有地T3（軟橋段52地號）、T4（軟橋段56地號）、T12（新洲美段87地號）正招標規劃中。

推薦閱讀

►►►輝達將落腳北市？ 蔣萬安語帶玄機：飯還沒煮熟「不要掀開鍋蓋」

