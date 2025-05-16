「繳稅神卡」懶人包來了！　最高換2張商務艙機票

▲今年銀行將刷卡繳稅好康多提供給高資產族，繳稅2000萬能換2張商務艙機票。（本刊資料照）（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

刷卡繳綜所稅是趨勢，因為能延期繳款，並且銀行多會推出優惠，只是今年繳稅方案比往年差，刷卡優惠、分期零利率只能2擇1，且銀行將資源提供給高資產戶，對小資族來說，可拿到的好康有限。不過，小資族仍可優先選官股銀行結合台灣Pay繳稅；另外，繳稅萬元以上則能考慮台新銀@GOGO卡，最高有26%回饋金能拿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

刷卡繳綜所稅已經是許多納稅義務人會選擇的方式，而今年到底哪張卡最優惠？繳稅金額低於萬元的小資族，建議使用官股銀行結合台灣Pay的活動，能送50元至200元的超商優惠券或刷卡回饋金，萬元以上又是新戶，能考慮台新@GOGO卡，至於希望繳稅不受回饋上限綁住，可考慮聯邦銀行吉鶴卡。

相較於往年，今年的刷卡繳稅優惠活動縮水很多。長期關注信用卡優惠的《這就是人生》臉書版主SOME GUY表示，今年有3個趨勢值得注意，包含分期零利率的優惠縮水、分期與回饋金只能2擇1、銀行將資源集中在高資產族群。

例如中國信託銀行中華航空聯名卡打出廣告，刷卡繳稅回饋金有1.7%，但是只針對繳稅超過2000萬元的大戶，能換得長程線、亞洲線商務艙機票；永豐銀、星展銀、國泰世華銀只針對財富管理會員，同時提供分期與刷卡回饋優惠。

那麼，小資族該怎麼選擇？信用卡達人寶可孟建議，繳稅金額在萬元以下的小資族，可優先考慮官股銀行結合台灣Pay的刷卡繳稅優惠，因為每筆可以拿到50至200元的回饋金，以繳稅萬元、回饋金200元計算，有2％的回饋率，稅金越低、回饋率越高，如果再結合開數位帳戶，就可以拿到更多回饋。

繳稅金額1萬元以上、到數十萬元的持卡人，則可考慮台新銀行@GOGO卡、聯邦銀行吉鶴卡。台新@GOGO卡在超商、全聯、外送、繳稅等，推出領券活動，有6％回饋、每月最高200元，領到的券能折抵帳單或是商家消費。若是新戶，在5月底前申請、6月10日前核卡，有90天內限定行動支付系統20％優惠，上限2千台新點，點數也一樣能折抵帳單或消費。

聯邦銀行吉鶴卡則是給0.2％回饋無上限，只要5、6月繳稅且一次繳清，7、8月的一般消費就有加碼1％回饋金，每戶上限2千元，限量登錄1.5萬名。

由於今年在分期繳稅零利率活動也縮水，大多數銀行只提供3或6期零利率，若超過6期，則有繳稅金額門檻限制；不過，若選擇官股銀行信用卡結合台灣Pay，能分9期零利率，例如土地銀行信用卡、台企銀信用卡結合台灣Pay。



更多鏡週刊報導

精打細算／2025聰明報稅 信用卡繳稅最強省錢攻略

小資密技！2025年刷卡繳稅神卡出爐 最高回饋26%吸睛