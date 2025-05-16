▲鴻海（2317）董事長暨電電公會新任理事長劉揚偉。（圖／鴻海提供）

記者葉國吏／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將來台，為2025台北國際電腦展（COMPUTEX）揭開序幕，而供應鏈大廠的聚餐消息也受到外界高度關注。鴻海（2317）董事長暨電電公會新任理事長劉揚偉15日證實，透露將與黃仁勳會面並共進晚餐，地點就在「磚窯」。

劉揚偉透露，這次選擇的餐廳與往年相同，暗示黃仁勳的身影可能再現於其心愛的懷舊台菜餐廳。據悉，這次宴請的台灣供應鏈夥伴包括台積電（2330）、鴻海、廣達（2382）等大廠代表，全台代工上下游企業幾乎都在受邀名單之列。聚餐消息也吸引了粉絲與民眾的高度關注，期待再次親眼目睹「AI教父」的風采。

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▲磚窯古早味懷舊餐廳。（圖／翻攝官網）

這家餐廳「磚窯古早味懷舊餐廳」位於台北敦化南路，以懷舊風格聞名。其店內裝潢充滿台灣早期風情，外牆由紅磚瓦打造，門口掛滿復古電影海報，餐廳內以大圓桌為主，營造出熱鬧的辦桌氛圍。根據磚窯官網資料，該店的紅磚建材源自松山磚窯廠舊址拆解重組，創辦人自2011年開業以來，持續展示台灣50、60年代的民俗文化收藏品，包含童玩與雜貨，讓食客能夠感受濃厚的懷舊情懷。

事實上，這已是黃仁勳第三次在磚窯宴請供應鏈夥伴。每年聚餐，他都特別挑選自己喜愛的台菜，包括豆酥鱈魚、蝦仁炒蛋、老皮嫩肉、芋頭米粉湯、筍絲控肉等，讓與會者享受地道美食的款待。