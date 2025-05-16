輝達台灣總部揭曉？　黃仁勳笑答 ：「現在說太多就破壞驚喜」

記者高兆麟／台北報導

NVIDIA創辦人黃仁勳今日中午搭乘專機抵台，於松山機場入境，黃仁勳走出商務中心時，以一身黑色T恤現身，不過面對蜂擁而上的記者，他笑著要大家「別靠太近」，因為他的頭髮很亂，他可能要去剪個頭髮。不過面對輝達總部地點問題，黃仁勳則表示，他有一個很有趣的點子。

▲AI教父輝達創辦人黃仁勳16日午間搭乘私人專機降落松山機場。（圖／記者湯興漢攝）

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不過由於現場記者及攝影眾多，還有記者不斷擠到黃仁勳旁，黃仁勳一度聽不清楚問題，因此他做出「噓」的手勢，表示他聽不到任何東西，希望大家能先安靜下來，才開始接受媒體訪問。

▲AI教父輝達創辦人黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）



面對記者詢問台灣總部地點，黃仁勳說，台灣現在的辦公室太小，但公司成長很快，但我們有太多很棒的工程師，所以我要為他們找一個新家，一個更大的辦公室。黃仁勳也說，他現在還沒要宣布，但或許在主題演講上，可能會透露一些相關資訊。黃仁勳更說，全台都有可能，但他如果現在說太多，就破壞驚喜了，但他不想破壞這個驚喜。

至於中東行，黃仁勳說，中東行對美國總統川普來說很成功，川普前往中東拜訪，來說服中東購買NVIDIA的產品，整個世界都需要美國的技術來進行AI基礎建設，你們也知道AI是最重要的技術，AI基礎建設也需要建設，中東做出了一項巨大的投資來進行AI基礎建設，所以這是一個很成功的消息宣布。

黃仁勳說，川普也非常清楚AI的重要性，他也特別提到支持這些建設的能源重要性，AI當然很重要，他也對所有產業都很重要，從醫療、教育、金融、物流都需要，但川普也了解AI本身就是一個新的產業，因為你們正在生產「智慧」，而生產需要工廠，工廠需要能源，所以川普清楚認知到能源對這項產業的重要性。

黃仁勳也表示，他有很多重要的事情要宣布，但他也說他並沒有要把電腦展變成GTC，只是希望把GTC的風格帶過來，但大家都知道，電腦展是一個充滿歷史的展會，這個展會他參加很久了，他希望把一些GTC的資源帶過來這邊，他也要宣布很多和供應鏈的合作和計畫。

黃仁勳最後更證實，他今天晚上就要和台積電董事長魏哲家吃飯，明天晚上也要和張忠謀吃飯，更表示他其實一下飛機就想和張忠謀吃飯了。他更笑說，他也很想去拜訪水果攤阿姨，還反問現場記者水果攤阿姨過的好嗎，他相信應該過得很好。