中美互降關稅SCFI大漲一成、美西漲三成　後續漲價實漲多少看供需

▲SCFI美西線運價大漲三成，美東漲兩成。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

中美互降關稅91%讓美國線運價應聲上漲，船公司陸續訂出三階段漲價辦法，攬貨業者指出，實漲多少要原減掉的航班回到美國線的速度，以及插花的加班船多不多。今(16)日上海交易所下午三點公布的貨櫃運價指數(SCFI)大漲9.98%，上漲134.22點，指數來到1479.39點。

超大型攬貨公司指出，美國線本周美西線每大箱(40呎櫃)多數都已來到3100美元，美東4100美元，未調漲的下周也都會跟上。歐洲線運價還在低檔，但因估計會有些船移回美國線，地中海航運與赫伯羅德已宣布6月1日要將運價從目前的1500-1600美元調高到3100美元，做倍數調升。



SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1154美元，下跌7美元，跌幅0.60%；地中海線每箱2082美元，下跌7美元，跌幅0.34%；美西每大箱3091美元，上漲744美元，漲幅31.70%；美東每大箱4069美元，上漲734美元，漲幅22.01%。

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波斯灣線每箱運價1191美元，上漲46美元，漲幅4.02%，南美線(桑托斯)每箱運價1725美元，上漲253美元，漲幅17.19%；東南亞線(新加坡)每箱運價434美元，上漲4美元，漲幅0.93%。