等黃仁勳開金口　專家：核電翻身全看產業領袖一句話

▲AI教父輝達創辦人黃仁勳若公開說「核能發電很重要」會發生什麼事？專家：將改變整個社會氛圍與政策走向。（圖／記者湯興漢攝）



記者潘姿吟／台北報導

清華大學核子工程與科學研究所教授李敏今（16日）在出席「2025 核融合論壇」時受訪直言，最希望輝達執行長黃仁勳站出來說這句話：「核能發電很重要，請國家支持！」藉產業領袖之口，帶動整個社會氛圍。

李敏表示，台灣政壇長期將核能視為政治地雷，不敢正面討論，導致能源政策陷於停滯，「不管是哪一個政黨，包括國民黨，過去都不敢公開支持核電，因為擔心影響選票。」李敏語氣沉重地指出，這種政治思維，讓台灣長期錯失對核能的正確認知與規劃機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧2018年，李敏推動的「以核養綠」，表示當初的目的就是教育社會、改變偏見。「經過這麼多年努力，加上能源局勢劇烈變動，現在台灣超過7成民眾支持核電。」他認為，國民黨近來重新提出支持核能、推動修法，並非真正理解核電的價值，而是「看到了民意風向轉變」。

他也強調，現階段的台灣，正處於能源轉型的節骨眼，民間要勇敢發聲，逼迫政府和政治人物不得不面對問題。他強調，能源議題不能只是科學家的責任，更需要科技界與產業界共同站出來，讓核能不再只是技術辯論，而是全民共同面對的未來選擇。此外，全民應以理性態度看待核電，回歸專業、回應社會真實需求。

▲清華大學核子工程與科學研究所李敏教授，最期待黃仁勳站出來說這句話：「核能發電很重要，請國家支持！」（圖／記者潘姿吟攝）