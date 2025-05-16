黃仁勳來台第一餐「宴請魏哲家」！今日行程曝光　將與張忠謀見面

記者高兆麟、柯振中／台北報導

NVIDIA創辦人黃仁勳16日抵達台灣，晚間與台積電董事長魏哲家、台積電台務長黃仁昭等人一同用餐，吸引了大批粉絲前往圍觀。至於後續的行程，黃仁勳也透露，17日將與台積電創辦人張忠謀一起用餐。

▲黃仁勳用完餐以後被粉絲包圍。（圖／記者莊喬迪攝）



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黃仁勳16日抵達台灣後，下榻台北東方文華酒店，晚間從飯店搭車出發，前往台北市「最難預約」的鄒記食鋪，與魏哲家、黃仁昭，以及台積電資深副總何麗梅、共同營運長米玉傑、法務長方淑華等人一起用餐。黃仁勳的女兒黃敏珊也同樣到場用餐。

▲▼黃仁勳用完餐以後被粉絲包圍。（圖／記者莊喬迪攝）



黃仁勳表示，每次來到台灣時，都會跟魏哲家一起吃飯，這次能看見老朋友，讓他十分高興。至於17日的行程，黃仁勳則透露，會跟張忠謀一起用餐。

▼黃仁勳用完餐以後被粉絲包圍，還不斷幫粉絲簽名。（圖／記者莊喬迪攝）



由於黃仁勳在台相當受到歡迎，用餐期間有許多粉絲在鄒記外面等候。等到黃仁勳離開餐廳，便衝上去簇擁。

對於到場的粉絲，黃仁勳也是來者不拒，拿著馬克比不斷幫粉絲簽名。至於是否會去夜市，黃仁勳則逗趣直言「我怎麼能跟你們說。」

據了解，黃仁勳此次用餐的「鄒記食舖」，被稱為是台北市「最難預約私廚」之一，原先是間小麵館，不過2020改變營業方式，變更為全預約熟客制的私房料理餐廳。

鄒記食舖每次只招待2桌客人，餐廳主廚則是來自大陸浙江杭州的周小琴。周小琴擅長江浙手路菜，由於廚藝精湛，因此廣受喜愛，店家也逐步成為政商名流的愛店，包含鴻海集團創辦人郭台銘、廣達集團創辦人林百里、前副總統蕭萬長等人，都是座上賓。

在晚餐的過程中，是否有跟台積電團隊談到技術上的進展，黃仁勳則並未透露，打算下周演講時再說。

至於下周的演講，黃仁勳表示，會把最先進的生態系及技術搬出來，拿到台北國際電腦展。在這場演講當中，他會揭示最新技術，且強調「台灣是全球AI技術的中心」。