黃仁勳光顧的「鄒記食舖」背景超狂！　有錢也吃不到

記者葉國吏／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度來台，16日與台積電董事長魏哲家在台北市知名私廚「鄒記食舖」共進晚餐，「鄒記食舖」來頭不小，被譽為全台最難訂的私廚之一。

▲黃仁勳用完餐以後被粉絲包圍。（圖／記者莊喬迪攝，下同）

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鄒記食舖位於台北市松山區，與徐家私廚及喜相逢麵館並列北市三大私廚。餐廳採預約制，僅設有兩桌，最多容納24人。據說，想要成功預約並非僅靠財力，而是需要具備特殊人脈或一定的社會地位，店家電話幾乎無法撥通，只有老闆娘熟識的人或特殊管道才能預約。去年，廣達總裁林百里也曾邀請黃仁勳前往此處用餐。

鄒記食舖的周姓老闆娘來自杭州，嫁到台灣超過20年，並以精湛的料理技藝打響名號。她於2019年創立鄒記食舖，最初以炸醬麵及滷肉飯等平民小吃起家。新冠疫情爆發後，餐廳轉型為私廚，推出一系列精緻料理迅速走紅。該餐廳吸引了眾多政商名流與演藝圈人士，包括林百里、張忠謀、韓國瑜、郝龍斌、胡志強、王世堅、陳時中、黃珊珊、李宗盛等人，均曾造訪。

餐廳菜單上的數十道料理中，約一半隨季節更動，最受歡迎的菜色包括薺菜春捲、花雕黃豆醬燒元蹄、油蔥牛舌及腐皮筍捲。此外，店內的獨家辣醬更是許多食客的心頭好。黃仁勳本人尤其偏愛鄒記食舖的魚羹（白鯧米粉湯），並表示每道菜都搭配辣醬食用，讚不絕口。