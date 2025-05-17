黃仁勳讚台積電定價一致且公平　2奈米製程「非常值得」

記者黃翊婷／綜合報導

NVIDIA創辦人黃仁勳昨日（16日）抵達台灣，晚間他與台積電董事長魏哲家、台積電台務長黃仁昭等人一同用餐，席間雖然沒有談及美國關稅相關事宜，但他稱讚台積電的定價對每個人都是一致且公平的，2奈米以下的製程昂貴又困難，卻是非常值得。

▲黃仁勳16日抵台，不少粉絲特地前往迎接。（圖／記者湯興漢攝）

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黃仁勳16日抵台，下榻台北東方文華酒店，當日晚間他從飯店出發前往台北市「最難預約」的鄒記食鋪，並與魏哲家、黃仁昭，以及台積電資深副總何麗梅、共同營運長米玉傑、法務長方淑華等人一起用餐，他的女兒黃敏珊也一同出席聚餐。

雖然黃仁勳在席間沒有談及美國關稅相關事宜，不過，他稱讚台積電的定價對每個人都是一致且公平的，不論是建造晶圓廠還是2奈米以下的製程都很昂貴、困難，但只要價格一致且公平，就非常值得。

▼▲黃仁勳與魏哲家等人進行餐敘。（圖／記者莊喬迪攝）

至於是否有跟台積電團隊談到技術上的事情，黃仁勳並未透露。此外，對於將在下周舉辦的2025年台北國際電腦展COMPUTEX TAIPEI 2025演講，黃仁勳表示，到時候會把最先進的生態系及技術搬出來，他會揭示最新技術，並強調「台灣是全球AI技術的中心」。