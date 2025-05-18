菜英文也不怕！　傳產二代靠AI賣貨到阿拉伯肯亞

▲騏峰塑膠創辦人開發產品、二代打通國際市場。（圖／翻攝自騏峰塑膠臉書）

圖文／CTWANT

美國總統川普在全球打起無差別關稅戰，逼使產業拉回美國建廠，包括台積電、電子五哥等大廠均已允諾赴美設廠，對台灣中小企業則是不可能任務。夾在美中關稅戰中，沒富爸爸加持、無力聘請國際人才，又不會說英語的傳產小廠，要如何躲開高關稅、分散風險，尋找新客戶與利基商品？ CTWANT記者採訪多位傳產二代及中小企業主，談他們如何利用國際電商平台的AI助力，不受關稅大浪衝擊。

「我是從小在工廠長大的阿沛！」蔡沛如是「騏峰塑膠」業務經理，她父親1988年創業，工廠出身、專心研發各式各樣的塑膠射出專利產品，實在很難撥出時間做國際貿易，因此她進入公司後，使用阿里巴巴國際站B2B平台，拓展多國市場，也因身為平台會員開通相關服務，從全球販售大數據發現市場新商機「寵物用醫療耗材零件」，騏峰轉而主攻此一市場，收到來自印度、阿拉伯、甚至非洲肯亞等訂單，2022年到2023年業績翻倍成長。

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這豈不是要會說多國語言？蔡沛如笑著自曝「我的英文根本不好」，國外訂單都用阿里平台的「AI生意助手」做翻譯對話，「有個韓國客戶已經回頭買過幾次，每次都靠AI溝通，有一天客戶說『我一句英文都不會，都是直接打韓文』，才發現平台系統已經可以無縫接軌，都沒發現對方是『菜英文』。」

今年美國關稅戰開打後，有個印度客人想直接打電話來問，蔡沛如過去聽到「來自印度」就很怕，但今年平台推出視訊翻譯功能，打開一試，視訊框下出現即時的英文字幕，就不像以前一樣慌張了。

透過跨境B2B電商平台，不僅可找到不同國家的客戶，台廠還可善用網路上認識的供應鏈去進行布局，「在當地採購給當地的客戶，有效避開關稅問題」，成軍36年的電子線束加工廠「大琬國際」副總經理楊逸伶告訴CTWANT記者這記「避稅」新招。

楊逸伶表示，過去台商一卡皮箱闖天下的黃金時代，只要出門參展就有訂單，但長輩們後來發現，去外面找單越來越難，工廠陸續由二代接班後，也比較會用網路詢價，所以大琬國際2021年開始使用阿里巴巴的平台，短短五年，業績就翻倍成長。

▲阿里巴巴一開始就是主打B2B的電商平台。（圖／翻攝自Alibaba.com臉書）

「以前是老闆叫我們趕快報價，現在是AI在催。」楊逸伶表示，阿里擅長的AI功能是24小時不停工，一直在網路上回答客戶問題，新進化的AI還會主動從大數據裡匹配有需求的國際客人，「有些客戶，兩三年沒接觸後一般就半放棄，但AI可以在網路上偵測客人需求、主動拿著產品選單去找他們。」

楊逸伶提及，有位客人在2012年認識，但直到2019年前都被已讀不回，後來在電商平台上發現他是個「鍵盤俠」，見面不說話、但在網路上發言很積極，發現這個秘密後，公司主動用網路平台去接觸，結果拿到100萬台幣的訂單。

成立50年的「廣協」是一家糖果機、糖果包材等傳統貿易商，業務經理曾卿豪告訴記者，他曾花三個月時間與一位外國客人談生意，最後只買了少量的冰淇淋勺子，後來在電商平台的數據庫發現，這位客戶的母公司是一間澳洲農場，主打乳製品只能放24小時，因此依其產品特性，主動出擊提供少量多樣的產品項目，結果在網路上只花三天，就拿到比過去多三倍的訂單。

曾卿豪說，還有一個玩具進口商，一開始是要買糖果機，但在電商平台數據上看到，這家進口商有糖果與相關玩具的需求，所以重新整理出適合的商品清單出擊，本來要買600件的試單，後來變成6000件的正式貨櫃單。

▲善用大數據、做好情境圖，讓廣協打進知名品牌供應鏈。（圖／翻攝自HARIBO台灣臉書、廣協官網、陳曼儂攝）

面對傳產招人大不易的問題，曾卿豪表示，使用電商平台雖需付年費，但比起招募員工再培訓，快且有效，還可讓資深同事靠新科技工具來提升效率，例如過去客戶回信慢、讓賣家乾著急，後來使用電商平台的AI後效率飆升，「觀察才發現，AI回覆的都是『買家喜歡的內容』，所以客戶很願意花時間溝通，根本不知道對方不是真人。」他說，現在公司用AI先做第一次接觸，到了報價階段，再找真人業務去對接。

「情境圖非常重要，但我們小小的貿易公司很難養出專業的美術人才」，曾卿豪解釋，做一張商品圖片，要先準備樣品寄給設計師，可能花上一周到一個月的反覆溝通才能完成，現在只要30秒就能產生圖案，「我們成功打進德國HARIBO哈瑞寶小熊軟糖的供應鏈，其實是他們的法國採購看到我們網頁上的糖果機示意圖，才選中我們。」曾卿豪說。

Alibaba.com台灣總經理陳寶圭表示，阿里巴巴1999年成立，20幾年積累了全球超過4700萬的活躍買家，覆蓋全球超過190個國家、在18種不同的語系，每天在平臺上的買賣溝通超過50萬筆，這是一個非常龐大的數據，這些數據其實就是阿里這20多年來最珍貴的資產，擁有最先進的算法跟模型，基於這些AI工具，能發揮新的生產力，而且AI「越多人用，它會越聰明。」

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