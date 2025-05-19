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3檔上市櫃「淪壁紙」風險升高　明起停止交易

▲台股看盤示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股看盤示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

上市櫃公司第1季財報初步審閱結果出爐，據臺灣證券交易所與櫃買中心公告，在逾千家企業中，共9家公司因財報遞交或財務異常等因素，遭調整交易方式。其中福懋油脂（1225）、新華（5481）與樺晟（3202）等3家公司，因未於規定期限內申報財報，遭處以「停止交易」或「繼續停止交易」處分，自明（20）日起執行，投資人資金要注意流動性風險。

▲▼9家Q1財報審閱後異動。（圖／ETtoday新聞雲製表）

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2024年股價曾創下年內漲幅最高逾240%的福懋油脂，因經營權紛爭無法完成負責人變更，連帶影響會計師簽證作業，公司在今年3月31日公告無法如期申報2024年財報，5月又未能如期繳出114年第1季財報，形成「連2季作業缺交」的檻尬局面。

證交所指出，福懋油已構成證交所營業細則第50條情事，證券將併案停止集中市場交易，市場預期，若6個月未能補交財報，最快11月18日將面臨下市命運。

櫃買中心方面，新華同樣因延遲公告財報，直接遭停止在證券商處所買賣；而樺晟更已連續兩期未公告財報，延續自4月7日起的處分，將繼續停止交易。

除了停止交易的3家公司，另有6家上市櫃公司因財報審閱結果，面臨不同程度的交易方式調整：

新增變更交易方法（1家）：

嘉鋼（2067）：財報顯示淨值低於股本二分之一，且會計師出具繼續經營重大不確定性核閱報告。

持續列為變更交易方法（3家)：

大西洋飲料（1213）：雖淨值已改善，惟仍涉及細則第49條第14、19款情事。

台揚科技（2314）與力銘科技（3593）：兩家公司因淨值低於股本10%，並有會計師發出經營風險疑慮，繼續列為變更交易，並同步採「分盤集合競價」以控管交易風險。

恢復正常交易（2家）：
包括上市公司瑞利企業（1512）與上櫃富榮綱（3115）兩家公司則因財報淨值改善、回復至監理標準上限，交易方式獲准恢復正常。

關鍵字： 財報調整股價下跌投資風險上市公司財務異常

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