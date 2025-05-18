交不出財報！「這4檔」被監管單位盯上　股票恐成壁紙

▲櫃買中心今日公布上櫃公司公告申報之114年第1季財務報告審查結果。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

櫃買中心今（18）日公布上櫃公司公告申報之114年第1季財務報告審查結果。此次共有1家公司其有價證券將自5月20日起停止交易，另有1家持續停止交易，2家公司則須調整交易方式。

新華（5481）公司因未依規定期限公告申報114年第1季財務報告，依規定停止其有價證券在證券商營業處所買賣，成為本次唯一新增停止交易之公司。

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而持續停止交易的公司為樺晟（3202），該公司早因未依規定公告113年度財務報告，自114年4月7日起即停止買賣至今，如今再因未於期限內公告114年第1季財報，決議續停其有價證券交易。

嘉鋼（2067）公司因最新一季財報顯示其淨值已低於所列示股本二分之一，且經會計師核閱報告指出該公司持續經營能力存有重大不確定性，被列為「注意股」，以強化市場監理機制，提醒投資人留意相關風險。

富榮綱（3115）傳出正面訊息，其114年第1季財報顯示公司淨值已回升至不低於所列示股本二分之一，且相較前一季有顯著改善。櫃買中心決議恢復其有價證券為普通交割方式交易，顯示該公司經營狀況有望逐步回穩。

櫃買中心強調，將持續依相關法規進行公告財報之形式審閱，對於違反規定之公司採取必要監理措施，以維護資本市場之交易秩序及投資人權益。

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