輝達黃仁勳演講　5000人現場緊盯AI大勢

記者高兆麟／台北報導

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今（19）日出席2025 Computex展前記者會，表定11點演講，一早台北流行音樂中心現場就傳出5000人場地報名已滿座，上午10點前台廠供應鏈暖場起跑，由華碩（2357）董事長施崇棠、廣達（2382）資深副總暨雲達科技總經理楊麒令座談，輝達另送出印有「NVIDIA GTC Taipei」字樣特製T恤作為伴手禮，讓人眼睛一亮。

▲輝達NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳演講前湧人潮。（圖／記者高兆麟攝）

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黃仁勳這次演講，包括台積電（2330）共同營運長秦永沛、鴻海（2317）董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、副董梁次震、聯發科（2454)執行長蔡有行、和碩董事長童子賢等人皆在台下參與聽講。

▲黃仁勳2025 Computex展前演講暖場，華碩董事長施崇棠（右2)、廣達資深副總暨雲達科技總經理楊麒令（右1）暖場座談。（圖／記者高兆麟攝）

黃仁勳周末宴請台廠供應鏈時曾表態台灣地位重要，將和台積電、緯創、廣達等合作夥伴在台灣與美國同部建置AI超級電腦，同時預告「台灣會非常忙」。

▲黃仁勳演講前，女兒黃敏珊在場外留意周邊小物與工作人員狀況。（圖／記者高兆麟攝）

另外，黃仁勳於18日綵排前又向外透露將會釋出AI新發展、新產品以及「新聲明」，外界預期將與NVIDIA在台灣總部規劃有關。

▲黃仁勳演講送出特製伴手禮，印有台北101與「GTC 25」字樣的衣服。（圖／記者高兆麟攝）