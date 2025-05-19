老董擠進黃仁勳「兆元宴」成利多　仁寶股價逆勢漲逾1%

▲輝達執行長黃仁勳17日在台北磚窯餐廳宴請供應鏈廠商，仁寶董事長陳瑞聰也受邀與會。（圖／記者李毓康攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳周末與台廠供應鏈餐敘，過去多次被缺席的仁寶（2324）董事長陳瑞聰成為座上賓，仁寶今（19）日股價逆勢彈升逾1%，開盤10分鐘湧逾1.5萬張成交量，為上市公司成交排行第3大。

陳瑞聰上周六出席黃仁勳在敦化北路設宴，面對媒體詢問首次坐上AI兆元宴餐桌的感想，陳瑞聰直說「很好、很好」，市場預期仁寶與輝達合作將更密切，今日多檔電子股逢高回檔，但仁寶股價逆勢走揚。

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除了陳瑞聰以外，出席黃仁勳「兆元宴」的座上賓包括：台積電（2330）董事長魏哲家、矽品董事長蔡祺文、和碩（4938）董事長童子賢、和碩共同執行長鄭光志、緯創（3231）董事長林憲銘、宏碁（2353）董事長陳俊聖、聯發科（2454）執行長蔡力行、緯穎（6669）董事長洪麗甯、廣達（2382）董事長林百里及副董梁次震、緯創總經理林建勳、華碩（2357）董事長施崇棠及共同執行長胡書賓、研華（2395）董事長劉克振、廣達資深副總暨雲達科技總經理楊麒令、台達電（2308）董事長暨執行長鄭平，以及光寶科（2301）總經理邱森彬。