穆迪調降美債信評　投信法人解析三大主因影響有限

▲信評機構降美債評等，由Aaa調降至Aa1。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

美國主權信評正式喪失AAA最高信評，為市場投入震撼彈！信評機構穆迪上周五(5/16)將美債信用評等調降，由Aaa調降至Aa1，今（19）日台股開盤，多檔美債ETF面臨下跌壓力，國泰投信指出，早在2011年8月標準普爾即將美國評級從AAA降至AA+、惠譽則於2023年8月作出相同調整，穆迪本次調降信評應該是順勢而為、屬於落後訊息，因為在這之前，國際三大信評機構中，也只剩下穆迪還是維持美債3A信評，研判這次的調降，並不會成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

國泰投信進一步分析，此次的美債降評，研判是來自三大主要原因，第一，美國財政赤字擴大，多年來美國每年財政赤字平均接近2兆美元，佔GDP比重超過6%，若無重大財政改革，預計2035年將攀升至近9%；第二，美國債務水準上升，2024年美國聯邦債務佔GDP比重約98%，預估2035年會上升到134%；第三，利息負擔增加，美國政府的利息支出佔財政收入比例，預計將從2024年的18%增加到2035年的30%。

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面對信評調整，國泰投信強調，無論是AAA信評或是AA+信評，皆為信評高、違約風險低的等級，幾乎不可能會有美債被迫大舉減持的情況發生，穆迪調評後，美債市場表現將回歸基本面而定，但美國經濟強大，美元地位獨特且制度穩健，投資人不用太過擔憂，此外，根據IMF最新報告指出，因各國央行主要以投資美債方式持有美元資產，全球外匯準備之美元比重仍近58％，長期居各貨幣之冠，美元資產地位短期難以被取代。

參照兩次美債遭到降評經驗，2011年8月標準普爾降評後，避險情緒推升美債需求，殖利率明顯下降；2023年8月惠譽降評時，市場已經有美債降評經驗可循，市場反應相對溫和，殖利率僅微幅上升。整體看來，降評本身是利空，但並非絕對會造成美債價格重挫。

此外，美國聯準會的緩步降息仍是市場共識，根據芝商所FedWatch資料顯示，聯準會最快9月再次降息，至今年12月利率會議，有望再降息2碼，2026年還有機會再降息2碼，在聯準會持續降息的帶動下，挹注美債市場未來漲升動力，未來仍有機會迎接降息紅利。

