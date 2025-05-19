萬海4月虧損主因美元急貶　5月美元貶幅加大靠海運價量齊揚助業績

▲萬海航運4月虧損是因台幣急升。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)近一周來股價上漲27.4%，被列為注意股，今(19)日應證交所要求，公告4月單月合併營收為114.38億元，4月份天數少一天，呈現月減2.94%，但年增13.16%，4月稅前純損約3.33億元，每股盈餘-0.11元，公司表示4月份本業穩定獲利，但受台幣急速升值影響，造成未實現匯兌損失。法人則指出，5月美元貶幅更大，主要靠船運價量齊揚幫助改善業績。



萬海指出，最新一期5月16日公布上海貨櫃出口(SCFI)運價指數上漲9.97% 至1479.39點。其中美西每大箱(40呎櫃)達3091美元，較前一期大漲744美元，漲幅31.7%；美東每大箱達4069美元，較前一期大漲734美元，漲幅22%，對於未來的營收正面挹注可期。

長期關注貨櫃船運股的法人指出，如果從匯率來看，4月美元與台幣的兌換，從3月底的33.19元降到32.03元，跌了1.16元，5月至今則是從32.03跌到30.15，跌了1.88元，估計匯兌損失會加大，幸好美國線運價5月初有一波回升，5月14日開始美國對大陸商品降稅90天，讓下半月見到價量齊揚。



這家法人在4月下旬根據貨櫃船公司3月營收與4月運價走向，估貨櫃船公司3月已經逼近損平，4月運價持續下滑，預期有船公司4月營業利益出現虧損。在匯率部分，由於貨櫃船運採用美元計價，該法人估第二季美元貶值幅度已逼近2024年全年美元升值幅度，貨櫃船公司2Q單季匯損金額可能逼近2024年全年匯兌利益金額。

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去年全年美元兌新台幣升值6.66%，長榮海運(2603)匯兌利益高達79.84億元，為最大受惠者，貢獻稅前EPS3.69元，陽明海運(2609)23.22億元，貢獻稅前EPS0.66元，萬海航運48.67億元，貢獻EPS1.73元。今年以來美元兌新台幣貶值約8%。