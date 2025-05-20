三峽車禍學保國壽成立專案小組　身故理賠100萬

▲三峽3女學生「斑馬線撞擊瞬間」畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者巫彩蓮、陳瑩欣／台北報導

新北市三峽區19日發生嚴重車禍釀3死12傷，其中9名為三峽國中學生，1名為幼兒園孩童，學生保險承保廠商國泰人壽今（20）日指出，學保身故理賠100萬，已於第一時間與教育部國教署啟動緊急應變機制，成立專案小組處理後續事宜，並指派專責服務人員，以協助學校及家屬進行關懷與保險理賠服務，盼能在第一時間為學生與家屬提供全方位關懷。

國壽指出，截至5月19日晚間20：30共計3人身故、12人輕重傷（含2名重傷）救治中；其中9名為三峽國中學生，1名為幼兒園孩童。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此突發事件，國泰人壽表示深感哀痛與遺憾，身為本年度學生團體保險之承作廠商，已於第一時間與教育部國教署啟動緊急應變機制，成立專案小組處理後續事宜，並指派專責服務人員，以協助學校及家屬進行關懷與保險理賠服務，盼能在第一時間為學生與家屬提供全方位之關懷作為。除此之外，如學校或家屬有保險相關需求或疑問，可聯繫以下窗口：

國泰人壽

沈煥昇(03)392-1899轉37650

趙珮茹(03)392-1899轉37692

如有其他教育行政協助事項，請洽：

教育部國教署聯絡窗口：張濠驛04-37061344

