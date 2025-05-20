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美禁出口H20！黃仁勳喊「痛心」　輝達損失150億美元營收

▲▼NVIDIA執行長黃仁勳主題演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲NVIDIA執行長黃仁勳主題演講。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳表示，美國對中的出口禁令將使公司折損高達 150 億美元的營收，並可能讓美國短少約 30 億美元的稅收。

黃仁勳在周一 (19 日) 在舉行完台北國際電腦展演講後接受 Stratechery 訪問。

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根據報導，黃仁勳在受訪中表示，「對輝達 H20 的額外禁令感到痛心」，「它的成本非常高昂，我不僅損失了55億美元庫存，放棄了150億美元的銷售額。」

黃仁勳表示，中國市場每年的規模約500億美元，不是5000億美元，500億美元規模就像是波音公司，不是飛機，而是整個公司，從長遠來看，這才是對輝達CUDA的真正威脅。

黃仁勳強調，從運算基礎設施和運算架構的角度來看，讓美國不參與中國市場的競爭是完全沒有意義的，因為50% 的開發商都在中國。我們應該給予美國公司在中國競爭的機會，抵銷貿易逆差，為美國人民創造稅收收入，建立和僱用就業機會，創造更多的就業機會。

早在上個月美對H20額外禁令公布時，輝達即已預估，因受庫存與採購合約影響，公司將承受約55億美元損失，並已反映於2025會計年度第一季財報中。

關鍵字： NVIDIA黃仁勳出口禁令稅收美中貿易

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