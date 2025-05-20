徐旭東喊AI化是趨勢　內需一定樂觀看待

▲遠百董事長徐旭東。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

遠百（2903）今（20）日召開股東會，董事長徐旭東強調，台灣現在一定要AI化，只有AI化才能夠繼續在工商業界走向下一步，且AI在台灣的發展可以站在戰略地位，只要台灣好，內需產業當然整個也會好，一定是樂觀看待。

徐旭東表示，原本以為台灣零售業已經飽和，但現在看起來台灣其實還不夠，現在的零售不是把東西攤出來就可以，需要有地方給人家使用，未來還會持續展店。

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遠東Garden City預計明年第一季全區開幕，但也期待工程進度快一點的話，今年底前可以開出；板橋TPark園區因為是複合式建築，上面還有商辦，預計2029年才會開幕。

對於今年景氣，徐旭東指出，基本上講起來一定是Good，台灣現在一定要AI化，只有AI化才能夠繼續在工商業界走向下一步；匯率波動太劇烈一定就是有人在後面操縱，這個題材很難搞懂。財務長則補充，現在局勢變化很大，又有匯率及關稅問題，但台灣AI發展可以站在戰略地位，只要台灣好，整體就會好，內需產業也一定是樂觀看待。

至於中國還會不會展店，徐旭東說，不排除任何機會，如果有適當的點，當然不排除，畢竟中國市場可能性很大，會找適當時機再看看有沒有適合擴張的機會，也會順應當地的環境變化；重慶遠東城盛大開幕了，只是裡面商品持續調整。