520行情虛晃一招！台積電跌6元收最低978　指數小漲2點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股520行情表現欠佳，今（20日）開高走高，加權指數終場上漲2.2點，以21526.03點作收，漲幅0.01％，成交量2723.37億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲107.78點開出，指數開高走高，盤中最高達21746.56點，最低21517.1點，終場收在21526.03點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌6元來到978元，跌幅0.61％；鴻海（2317）維持平盤至154元；聯發科（2454）上漲5元至1315元；廣達（2382）上漲0.5元來到266.5元；長榮（2603）上漲3元至257.5元。
今天漲幅前5名個股為世芯-KY（3661）上漲260元，漲幅9.98％；台富（1454）上漲1.4元，漲幅9.96％；陞泰（8072）上漲4.35元，漲幅9.93％；新紡（1419）上漲5.2元，漲幅9.92％；有成精密（4949）上漲5元，漲幅9.86％。
跌幅前5名個股則為正達（3149）下跌2.1元，跌幅5.53％；聯合再生（3576）下跌0.47元，跌幅5.39％；台揚（2314）下跌0.42元，跌幅5.31％；瑞利（1512）下跌0.51元，跌幅5.11％；皇昌（2543）下跌4.5元，跌幅5.02％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|世芯-KY（3661）
|2865.0
|▲260.0
|▲9.98％
|台富（1454）
|15.45
|▲1.4
|▲9.96％
|陞泰（8072）
|48.15
|▲4.35
|▲9.93％
|新紡（1419）
|57.6
|▲5.2
|▲9.92％
|有成精密（4949）
|55.7
|▲5.0
|▲9.86％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|正達（3149）
|35.85
|▼2.1
|▼5.53％
|聯合再生（3576）
|8.25
|▼0.47
|▼5.39％
|台揚（2314）
|7.49
|▼0.42
|▼5.31％
|瑞利（1512）
|9.47
|▼0.51
|▼5.11％
|皇昌（2543）
|85.2
|▼4.5
|▼5.02％
資料來源：證交所
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