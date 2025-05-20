520行情虛晃一招！台積電跌6元收最低978　指數小漲2點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股520行情表現欠佳，今（20日）開高走高，加權指數終場上漲2.2點，以21526.03點作收，漲幅0.01％，成交量2723.37億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲107.78點開出，指數開高走高，盤中最高達21746.56點，最低21517.1點，終場收在21526.03點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌6元來到978元，跌幅0.61％；鴻海（2317）維持平盤至154元；聯發科（2454）上漲5元至1315元；廣達（2382）上漲0.5元來到266.5元；長榮（2603）上漲3元至257.5元。

今天漲幅前5名個股為世芯-KY（3661）上漲260元，漲幅9.98％；台富（1454）上漲1.4元，漲幅9.96％；陞泰（8072）上漲4.35元，漲幅9.93％；新紡（1419）上漲5.2元，漲幅9.92％；有成精密（4949）上漲5元，漲幅9.86％。

跌幅前5名個股則為正達（3149）下跌2.1元，跌幅5.53％；聯合再生（3576）下跌0.47元，跌幅5.39％；台揚（2314）下跌0.42元，跌幅5.31％；瑞利（1512）下跌0.51元，跌幅5.11％；皇昌（2543）下跌4.5元，跌幅5.02％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 世芯-KY（3661） 2865.0 ▲260.0 ▲9.98％ 台富（1454） 15.45 ▲1.4 ▲9.96％ 陞泰（8072） 48.15 ▲4.35 ▲9.93％ 新紡（1419） 57.6 ▲5.2 ▲9.92％ 有成精密（4949） 55.7 ▲5.0 ▲9.86％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 正達（3149） 35.85 ▼2.1 ▼5.53％ 聯合再生（3576） 8.25 ▼0.47 ▼5.39％ 台揚（2314） 7.49 ▼0.42 ▼5.31％ 瑞利（1512） 9.47 ▼0.51 ▼5.11％ 皇昌（2543） 85.2 ▼4.5 ▼5.02％

資料來源：證交所