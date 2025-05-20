3檔「變壁紙」時間表出爐　福懋油、樺晟最快11／18下市櫃

▲福懋油台中廠。（圖／翻攝自Google Maps）

記者巫彩蓮／台北報導

截至2025年5月15日，上市櫃公司家數共計1,875家（含第一上市（櫃）公司，不含金控公司），除上市公司福懋油（1225）及上櫃公司樺晟（3202）未如期出具2024年年報及2025第一季季報，預計2025年11月18日下市櫃，新華泰富（5481）未如期出具2025年第1季財務報告外，預計2026年1月2下櫃，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

金管會證期局副局長高晶萍指出，福懋油於2024年11月22日選任董事長經濟部裁定不予認定，經營權紛爭導致負責人無法變更，影響會計師簽證程序，未能完成2024年報以及2025年第一季財報申報作業，該公司已於4月7月停止集中市場交易，公司已在4月選任新董事，也跟經濟部申請變更登記，如果沒辦法在6個月內補交財報，也就是10月8日前繳交財報，待公告40天後下市，換句話說，福懋油將於11月18日面臨下市風險。

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樺晟由於會計師主動終止委任，因此2024年報就沒公告，已於4月7日停止上櫃買賣，如果再找不到會計師簽證，就會繼續停止買賣，同樣最快11月18日下櫃。

上櫃新華泰富(5481)因法人董事被停止職權，由於沒有董事長無法開董事會，財報也出不來，公司在今（20）日停止上櫃買賣，若沒有完成補正的話，最快115年1月2日中止下櫃。